कोल्हापूर

Kolhapur Rain Alert : कोल्हापुरात मुसळधार! राधानगरी धरण 97 टक्के भरले, स्वयंचलित दरवाजे कधीही उघडणार; पंचगंगा इशारा पातळीकडे?

Kolhapur heavy rainfall latest update : कोल्हापूर जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे राधानगरी धरण 97 टक्के भरले आहे. चित्री आणि जंगमहट्टी धरणे पूर्ण भरली असून पंचगंगा नदीची पाणीपातळी झपाट्याने वाढल्याने पुराचा धोका वाढला आहे.
Radhanagari Dam 97 percent full update

Radhanagari Dam 97 percent full update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : जिल्ह्यातील नऊ धरण क्षेत्रांत मुसळधार पाऊस पडला. गगनबावडा तालुक्यातील कोदे धरण क्षेत्रात २४ तासांत २१४ मिमी. पाऊस झाला. या पावसाळ्यातील अतापर्यंतचा हा सर्वाधिक पाऊस (Radhanagari Dam water level today) आहे. त्यामुळे नदीची पाणीपातळी वाढली असून, रात्री १० वाजता पाणीपातळी ३२ फूट १० इंच होती.

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