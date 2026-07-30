Kolhapur Rain Alert : कोल्हापुरात मुसळधार! राधानगरी धरण 97 टक्के भरले, स्वयंचलित दरवाजे कधीही उघडणार; पंचगंगा इशारा पातळीकडे?

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील नऊ धरण क्षेत्रांत मुसळधार पाऊस पडला. गगनबावडा तालुक्यातील कोदे धरण क्षेत्रात २४ तासांत २१४ मिमी. पाऊस झाला. या पावसाळ्यातील अतापर्यंतचा हा सर्वाधिक पाऊस (Radhanagari Dam water level today) आहे. त्यामुळे नदीची पाणीपातळी वाढली असून, रात्री १० वाजता पाणीपातळी ३२ फूट १० इंच होती..चित्री, जंगमहट्टी प्रकल्प शंभर टक्के भरले असून, तेथून विसर्गही सुरू आहे. राधानगरी धरण ९७ टक्के भरले असून, कधीही धरणाचे स्वयंचलित दरवाजे उघडू शकतात. शहरालगत असणाऱ्या बापट कँम्प वीटभट्टीपर्यंत पुराचे पाणी आले आहे. रस्त्याकडेला असणाऱ्या विक्रेत्यांनी स्थलांतराची तयारी सुरू केली आहे. जिल्ह्यातील ३० बंधारे पाण्याखाली आहेत..Koyna Dam Water Release : कोयना धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू! कृष्णा नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा; पाहा किती टीएमसी साठा?.राधानगरी धरण क्षेत्रात ९७ मिमी., तुळशी धरण क्षेत्रात ८६ मिमी., कासारी धरण क्षेत्रात ७७ मिमी., कुंभी धरण क्षेत्रात ७० मिमी. पावसाची नोंद झाली. पाटगाव धरण क्षेत्रात १२० मिमी., तर चिकोत्रा धरण क्षेत्रात ९० मिमी. पावसाची नोंद झाली आहे. जांबरे धरण क्षेत्रातही ८५ टक्के पाऊस झाला आहे. काल सकाळी ८ वाजता पंचगंगेची पाणी पातळी ३१ फूट २ इंच होती. बारा तासांत पाणी पातळी अडीच फुटांनी वाढली आहे..शहर आणि परिसरातही पावसाची संततधार सुरू होती. सकाळी सुरू झालेला पाऊस संध्याकाळपर्यंत सुरू होता. जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांतही पावसाची रिपरिप सुरूच होती. त्यामुळे धरणाच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे. राधानगरी धरणात ८.१९ टीएमसी पाणीसाठा असून, धरण ९७ टक्के भरले आहे. धरणातून सध्या १४०० क्युसेक पाणी सोडले जात असून, स्वयंचलित दरवाजेही खुले होतील, अशी स्थिती आहे..Almatti Dam Controversy : आलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यावरून गिरीष महाजनांचा कर्नाटकला थेट इशारा; सांगली-कोल्हापूरच्या महापुराबाबत मोठं विधान.जंगमहट्टी मध्यम प्रकल्प भरलाचंदगड : जंगमहट्टी (ता. चंदगड) मध्यम प्रकल्प काल सकाळी सहाला पूर्ण क्षमतेने भरला. पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम राहिल्यास धरणाच्या सांडव्यावरून पाणी सोडण्यात येणार आहे. हांजहोळ ओढा आणि ताम्रपर्णी नदीच्या पाणीपातळीत वाढ होणार असल्याचा इशारा पाटबंधारे विभागाने दिला आहे..आजऱ्यातील चित्री प्रकल्प भरलाआजरा : चित्री प्रकल्प काल सायंकाळी तुडुंब भरला आहे. सांडव्यातून १२४ क्युसेक्सने, तर वीजगृहातून १८० क्युसेक्सने पाण्याचा विसर्ग सुरु आहे. दिवसभरात धरणक्षेत्रात सुमारे ७२ मिमी, तर आजअखेर १८५८ मिमी पाऊस झाला आहे. गतवर्षी हा प्रकल्प ५ जुलैला भरला होता. प्रकल्पाचे आजरा तालुक्यातील २३, तर गडहिंग्लज तालुक्यातील ३२ गावांचे लाभक्षेत्र आहे..इचलकरंजीत जुना पूल वाहतुकीस बंदइचलकरंजी येथील पंचगंगा नदीतील पाण्याची पातळी झपाट्याने वाढत आहे. जुन्या पुलालगत पाणी आले आहे. खबरदारी म्हणून महापालिका प्रशासनाने बुधवारी सकाळी अकरा वाजता जुना पूल वाहतुकीस बंद केला. त्यामुळे हुपरी-कागलकडे जाणारी वाहतूक नव्या पुलावरून सुरू झाली आहे. पंचगंगा नदी पात्रातील पाण्याच्या पातळीत आज एक फुटाने वाढ झाली होती. त्यामुळे पुढील दोन दिवसांत नदीतील पाणी पात्राबाहेर पडण्याची शक्यता आहे..जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणीसाठा(कंसात एकूण टक्केवारी) - राधानगरी ८.१९ टीएमसी (९७.८) तुळशी २.७७ (७९.९१), वारणा २९.३८ (८५.३१), दूधगंगा १५.४५ (६०.८४), कासारी २.३३ टीएमसी (८३.९७), कडवी २.३५ टीएमसी (९३.२६), कुंभी २.१० टीएमसी (७७.२६), पाटगाव २.५० टीएमसी (६७.१७), चिकोत्रा ०.८१ टीएमसी (५३.३९), चित्री १.८७ टीएमसी (९८.९१), जंगमहट्टी १.२२ टीएमसी (१००), घटप्रभा १.५६ टीएमसी (१००), जांबरे ०.८२ टीएमसी (१००) , आंबेआहोळ १.११ टीएमसी (८९.१५)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.