Kolhapur Heavy Rainfall Latest Update : 8 दिवसांच्या दडीनंतर कोल्हापुरात मुसळधार! गगनबावड्यात 76 मिमी पाऊस, पंचगंगेचीही पातळी वाढली; 15 बंधारे पाण्याखाली

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांत पावसाची चांगलीच बरसात झाली असून, सरासरी १९.१ मिमी पावसाची नोंद झाली. गगनबावडा तालुक्यात २४ तासांत सर्वाधिक ७६.८ मिमी पाऊस पडला. ९ धरणक्षेत्रात अतिवृष्टी झाली असून, राधानगरी धरणातील पाणीसाठा २४ तासांत ३ टक्क्यांनी (Radhanagari Dam water level today) वाढला. काल राधानगरी धरण ७० टक्के भरले. पंचगंगा नदीची पाणी पातळी रात्री ९ वाजता २१ फूट ४ इंच होती. एका दिवसात पाणी पातळीत दीड फुटाने वाढ झाली. जिल्ह्यातील १५ बंधारे पाण्याखाली आहेत. .शहर परिसरातही सकाळपासूनच पावसाची रिपरिप सुरू होती. सकाळी आणि संध्याकाळी पावसाचा जोर वाढला. रात्री नऊनंतरही पावसाचा जोर कायम होता. जुलैच्या प्रारंभी पाच दिवस जोरात पाऊस पडला. त्यामुळे नदीचे पाणी पात्राबाहेर पडले पूरसदृश स्थिती निर्माण झाली. त्यानंतर मात्र आठ दिवस झाले पावसाने दडी मारली. दोन दिवसांपासून पुन्हा पावसाला सुरुवात झाली. २४ तासांत राधानगरी धरणक्षेत्रात ११३ मिमी, दूधगंगा धरणक्षेत्रात ६५ मिमी, कासारी धरणक्षेत्रात ८६ मिमी, कडवी धरणक्षेत्रात ७१ मिमी पावसाची नोंद झाली..Radhanagari Dam Water Level : राधानगरी धरण 71 टक्के भरले; दाजीपुरातून धरणात 1000 क्युसेक वेगाने पाण्याची आवक, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा?.कुंभी धरणक्षेत्रातही ११६ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. याशिवाय पाटगाव धरणक्षेत्रात ७८, तर चिकोत्रा धरणक्षेत्रात ९२ मिमी पाऊस पडला आहे. कोदे धरण परिसरात ११५ मिमी पाऊस पडला. हातकणंगले ७.१ मिमी, शिरोळ ५.५ मिमी, पन्हाळा ११.५ मिमी, शाहूवाडी १७.९ मिमी, राधानगरी ३३.२ मिमी, करवीर १०.४ मिमी, कागल १६.७ मिमी, गडहिंग्लज २४.८ मिमी, भुदरगड २९.९ मिमी, आजरा ३३.७ मिमी, चंदगड २२.७ मिमी पाऊस पडला आहे..पाण्याखाली असणारे बंधारेशिंगणापूर, राजाराम, सुर्वे, रूई, इचलकरंजी, तेरवाड, शिरोळ, बाजार भोगाव, कांटे, करंजफेण, पेंडाखळे, वालोली, यवलूज, सरकारी कोगे, खडक कोगे.शहरात काही ठिकाणी अंधारशहर आणि परिसरात संध्याकाळ नंतर पावसाचा जोर वाढला. रात्री बारा वाजेपर्यंत पावसाची रिपीट सुरू होती. यामुळे रेल्वे स्टेशन, शाहूपुरी, खानविलकर पेट्रोलपंप, शिवाजी विद्यापीठ रस्ता येथे पाणी साठले. दसरा चौक, मिरजकर तिकटी, शासकीय विश्रामगृह, ताराबाई पार्क, नागाळा पार्कयासह शहरातील काही भागांत विद्युतपुरवठा खंडित झाला होता. त्यामुळे हा परिसर काही काळासाठी अंधारात होता..Almatti Dam Water Level Latest Update : आलमट्टी धरणाचे पाणी केवळ पिण्यासाठीच; कृष्णा भाग्य जल निगमचा आदेश, शेतीवर परिणाम होण्याची शक्यता.धरणांतील पाणीसाठा (टीएमसीमध्ये)धरण एकूण क्षमता आजचा पाणीसाठा टक्केराधानगरी ८.३६ ५.८८ ७०तुळशी ३.४७ २.०६ ५९वारणा ३४.४० २२.२४ ६५दूधगंगा २५.३९ ९.४५ ३७कासारी २.५७ १.६७ ६०कडवी २.५२ १.५६ ६२कुंभी २.७२ १.५२ ५६पाटगाव ३.७२ १.९२ ५२चिकोत्रा १.५२ ०.६३ ४२चित्री १.८९ १.२९ ६४जंगमहट्टी १.२२ ०.८९ ७२घटप्रभा १.५४ १.५६ १००जांबरे ०.३० ०.८२ १००आंबेओहळ १.२४ ०.९४ ७६सर्फनाला ०.६७ ०.६४ ९६धामणी ३.८५ १.२९ ३४कोदे ०.२१ ०.२१ १००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.