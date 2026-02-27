कोल्हापूर

Kolhapur City : १५० फूट खोल विहिरीत कोसळलेले झाड क्रेनने बाहेर; जीवावर उदार होऊन पार पडली धाडसी स्वच्छता मोहीम!

Historic Wells Cleanup : कोल्हापूर शहरातील १५० फूट खोल ऐतिहासिक विहिरीत कोसळलेले बाभळीचे झाड, अतिक्रमणाचा विळखा आणि जीव धोक्यात घालून पार पडलेली स्वच्छता मोहीम… ‘सकाळ’च्या पुढाकाराने राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमाने केवळ जलस्रोत स्वच्छ केले
A daring crane rescue cleans

A daring crane rescue cleans

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : राजारामपुरी जनता बझारच्या मागील बाजूला बस रूटवर शाहूकालीन ऐतिहासिक विहीर आहे. सुमारे १५० फूट खोल असलेल्या विहिरीचे बांधकाम दगड व चुना वापरून केले आहे. मात्र, अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडलेल्या या जलस्राेताभोवती झुडपे वाढली. त्यातील एक बाभळीचे मोठे झाड कठड्याच्या दगडासह विहिरीत कोसळले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
water
Water Conservation
Water Management
Water and Sanitation Mission Department
historical places
Not Cleanliness
kolhapur city

Related Stories

No stories found.