Honey Production Update : मधमाशी पालन व्यवसायावर मोठे संकट! कोल्हापुरात 40 टक्क्यांनी उत्पादन घटले; सेंद्रिय मधाचा तुटवडा जाणवणार?

कोल्हापूर : जागतिक तापमान वाढीमुळे उष्णतेत वाढ झाली. पावसाचा कालावधी आणि प्रमाण (40 percent decline in Kolhapur honey production) बदलले. त्यामुळे मधमाश्यांच्या वसाहती स्थलांतरित झाल्या किंवा त्यातील माशा मृत झाल्या. परिणामी, खादी ग्रामोद्योगच्या मध संकलनात दरवर्षीपेक्षा यावर्षी ४० टक्के घट झाली. जंगलाच्या आतील भागात आढळणारा सेंद्रीय मधही कमी झाला आहे. त्याचा परिणाम मधुमक्षिका पालन व्यवसायावर झाला आहे..जिल्ह्यातील राधानगरी, शाहूवाडी, गगनबावडा, पाटगाव (भुदरगड), आजरा, चंदगड, गडहिंग्लज तालुक्यांत मधुमक्षिका पालनाचा व्यवसाय मोठा आहे. भागातील जंगलाच्या आसपास राहणारे मधपालक जंगलात मधमाश्यांच्या पेट्या ठेवतात. त्यातून मध संकलन करून तो खादी ग्रामोद्याग विभागाला विकतात. काही खासगी कंपन्याही हा मध विकत घेतात..Maratha Reservation : 'औंध, सातारा, कोल्हापूर, मुंबई, पुणे गॅझेट लागू करा, अन्यथा परिणाम भोगावे लागतील'; मनोज जरांगे-पाटलांचा सरकारला आक्रमक इशारा.जंगलाच्या आत जो मध मिळतो, तो सेंद्रीय असतो. त्यामुळे कोणत्याही रासायनिक घटकाचा अंश नसतो, त्यामुळे त्याला अधिक मागणी असते. मात्र, काही वर्षांपासून सातेरी माशीच्या वसाहती कमी होत आहेत. त्यामुळे सेंद्रीय मधाचे उत्पन्न कमी होते. खादी ग्रामोद्योग विभागाकडे यावर्षी एक हजार किलो मध संकलित झाला आहे. गेल्यावर्षीपेक्षा हे प्रमाण ४० टक्क्यांनी घटले आहे. (पूर्वार्ध).तापमान वाढीचा नेमका परिणामबाहेरच्या तापमानात वाढ झाली की, पोळ्यातील तापमान वाढून मधमाश्यांचा मृत्यूपावसाचे आगमन लांबले किंवा प्रमाण वाढले की, फुलोऱ्याचा कालावधी पुढे जातोत्यामुळे प्रजननाच्या काळात मधमाश्यांना खाद्य मिळत नाहीमधमाश्यांच्या मृत्यूचा धोका वाढतोमधमाश्यांच्या वसाहती स्थलांतर करताततापमानातील वाढीमुळे पोळ्यावर बुरशीजन्य आजार वाढतात.जिल्ह्यातील सेंद्रीय मधाचे उत्पादन घटले आहे. खादी ग्रामोद्योगच्या माध्यमातून संकलित मधाच्या उत्पन्नात ४० टक्के घट झाली आहे. रोगांपासून मधमाश्यांचे संरक्षण कसे करायचे, याची माहिती मधपालकांना देतो. जानेवारी ते मे या कालावधीत मधाचे प्रमाण अधिक असते. पावसाळ्यात ते कमी होते. तापमानवाढीचा परिणामही मधाच्या उत्पादनावर झाला आहे.-श्रीकांत जौंजाळ, जिल्हा ग्रामोद्याग अधिकारी..Bhudargad Fort Wall Collapse : अवघ्या 2 वर्षांत ऐतिहासिक भुदरगड किल्ल्याची 50 फूट लांबीची तटबंदी कोसळली; कोट्यवधींचा निधी पाण्यात, गडप्रेमींचा तीव्र संताप.सातेरी प्रजाती संकटातपश्चिम घाटातील जंगलांत मधमाश्यांची सातेरी प्रजाती आढळते. मधाच्या पोळ्यात किंवा पेटीत एकापाठोपाठ एक अशा सात पट्ट्यांत मध असतो. त्यामुळे याला सातेरी असे म्हणतात. घनदाट जंगलात ही पोळी असतात. मधपालकही जंगलात या पेट्या ठेवतात. जिल्ह्यात सातेरी मधमाश्यांच्या मधाचे प्रमाण ८० टक्के आहे. तापमान वाढीमुळे सातेरी प्रजातीच्या मधमाश्यांच्या वसाहती कमी होत आहेत. सातेरी, आग्या मधमाशी, फुलोरी, कोथी (डॅमर), युरोपीयन मधमाशी या मध व्यवसायासाठी पाळल्या जातात..‘थाइसॅग ब्रुड’ आजाराचा परिणाममधमाशांत ‘थाइसॅग ब्रुड’ हा तसेच काही बुरशीजन्य आजार मधमाश्यांमध्ये दिसत आहेत. यामुळे त्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढल्याचे निरीक्षण आहे. यासाठी खादी ग्रामोद्योग विभागाने मधपालकांना सर्व पेट्या एकाच वेळी पोटॅशियमने धुवून त्या उन्हात वाळविण्यास सांगितले. मात्र, या आजाराचा परिणाम व्यवसायावर झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.