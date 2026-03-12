Kolhapur Commercial Gas : आलिशान हॉटेलमध्ये आता लाकडाची चूल; हातगाडीवरील पोहे, वडा-भजी बंद, व्यावसायिकांसमोर अनेक आव्हाने

कोल्हापूर : आलिशान हॉटेल, त्यामध्ये अत्याधुनिक स्वयंपाकघर, विविध प्रकारची उपकरणे; मात्र स्वयंपाकासाठी लाकडे असणारी चूल मांडली आहे. अशी विसंगती शहरातील विविध हॉटेल्समध्ये पाहायला मिळत आहे. आखाती युद्धामुळे शहरातील व्यावसायिक गॅस पुरवठा बंद केल्याचा हा परिणाम असून, हॉटेल व्यावसायिकांना एकाचवेळी अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. .देशभरातील औद्योगिक आणि व्यावसायिक गॅस पुरवठा बंद केल्याचा सर्वाधिक फटका हा हॉटेल व्यावसायिकांना बसला आहे. आहे तो गॅस पुरवून वापरा असे आदेश असल्याने त्यांना ऊर्जेच्या पारंपरिक साधनांचा वापर करावा लागत आहे. .Sangli Gas : गॅस सिलिंडर पुरवठा बंद, हॉटेल व्यवसाय संकटात ; चालकांची आज बैठक ग्रामीण भागात चुलींवर स्वयंपाक.यासाठी सर्वात पटकन उपलब्ध असणारा पर्याय म्हणजे लाकूड. म्हणूनच हॉटेल चालकांनी लाकूड खरेदी केले आहे. चूल मांडून त्यामध्ये लाकडे पेटवून स्वयंपाक सुरू केला आहे. पाणी उकळणे, भात शिजवणे, मांसाहारी पदार्थ यासाठी चुलीचा उपयोग केला जात आहे, तर चपाती, भाजी व अन्य काही पदार्थांसाठीच गॅसचा उपयोग केला जातो. .जास्त गॅस लागणारे चायनीजसारखे पदार्थ बनवणे बंद केले आहेत. हॉटेल व्यावसायिकांनी आता वाढदिवस, पार्टी याचे बुकिंग घेणे बंद केले आहे. जेवण्यासाठी येणाऱ्या ग्राहकांनाच सेवा दिली जात आहे. कोळशाच्या शेडगीचाही उपयोग विविध पदार्थ बनवण्यासाठी हॉटेलमध्ये होत आहे. पुढीच चार दिवस पुरेल इतकाच गॅस साठा बहुतांशी हॉटेलमध्ये असल्याने चार दिवसांच्या नंतर काय असा मोठा प्रश्न हॉटेल व्यवस्थापनांसमोर आहे..Kolhapur Industrial Gas Closed : हॉटेल, औद्योगिक गॅस बंद; घरगुती पुरवठा राहणार सुरळीत, कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढला आदेश.भजी, वडा बंदहातगाडीवर खाद्य पदार्थ विकणाऱ्यांची अवस्थाही गॅसअभावी बिकट झाली आहे. बहुतांशी जणांनी सकाळचा नाश्ता बंद ठेवला आहे. त्यामुळे आता वडा, भजी, कांदेपोहे, उपीट हे पदार्थ मिळणे दिवसेंदिवस अवघड होणार आहे. हातगाडीवाल्यांनी केवळ चहा, कॉफी, ताक असे पदार्थ ठेवण्यास सुरुवात केली आहे..विद्यार्थ्यांची अडचणशासनाने विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांना गॅस पुरवठा सुरू ठेवणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र, काही वसतिगृहांना आवश्यक तेवढा पुरवठा होत नाही. त्यामुळे परगावच्या विद्यार्थ्यांनी आपापल्या घरी जाण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे..सिलिंडर द्या, जेवण करतोजिल्ह्यात या महिन्यात मोठ्या प्रमाणात लग्नसराईचे मुहूर्त आहेत. मात्र, व्यावसायिक गॅस मिळणार नसल्याने केटरिंग व्यवसाय करण्यांची पंचाईत झाली आहे. ज्या ऑर्डर घेतल्या आहेत त्यांना तर सेवा द्यावीच लागेल. मात्र, नवीन ऑर्डर घेताना तुम्ही गॅस उपलब्ध करून द्या; तर ऑर्डर घेतो अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. त्यांनीही आता लाकूड वापरण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे..जेवढा गॅस शिल्लक आहे, त्यावर ज्यांच्या ऑर्डर घेतल्या आहेत त्यांना सेवा देता येईल. मात्र, नवीन ऑर्डर घेताना त्यांच्याकडून गॅसच्या उपलब्धतेबद्दल विचारणा करावी लागणार आहे.- राहुल भोसले, केटरिंग व्यावसायिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.