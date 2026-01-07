Kolhapur : आईच्या शेवटच्या साडीने वाचले दीड लाख; सय्यद कुटुंबाची आयुष्याची पुंजी भस्मसात, दिवसभर कचऱ्यात राबणारे हात थरथरले

कोल्हापूर : रशीद सय्यद आणि रेश्मा सय्यद पती-पत्नी दिवसभर झूम प्रकल्पातील कचरा विघटनाचे काम करतात. आठ-दहा हजार रुपये पगारातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवून काही रक्कम मुलांच्या भविष्यासाठी साठवत होते. काल सकाळी राहत्या घरी लागलेल्या आगीत (Kolhapur House Fire) सोन्याचे दागिने अक्षरशः वितळले. .जवळपास तीन लाखांच्या नोटा आगीत जळाल्याने सय्यद कुटुंबाची आयुष्याची कमाई राखेत मिळाली; परंतु आईची आठवण म्हणून तिच्या साडीत गुंडाळून ठेवलेली दीड लाखाची रक्कम वाचली..रशीद सय्यद हे पत्नी, मुलगा, मुलगी, मेहुणीसोबत नवश्या मारुती मंदिराच्या पिछाडीस राहतात. पती-पत्नी सकाळी झूम प्रकल्पावर कामासाठी जातात. खासगी ठेकेदाराकडे काम करणाऱ्या पती-पत्नीच्या हाती आठ ते दहा हजारांचा पगार पडतो. मुलगा सलमानला शिकविण्याची त्यांची जिद्द असल्याने पगारातील जास्तीत जास्त रक्कम दोघेही साठवत होते. घरी तिजोरी ठेवण्यासारखीही जागा नसल्याने कपाटात, गाठोड्यात मिळेल तिथे रक्कम ठेवलेली..एका क्षणात संसार उद्ध्वस्त! साक्री–शिर्डी महामार्गावरील भीषण अपघातात पती-पत्नीचा जागीच अंत; दोन चिमुकली झाली पोरकी.कामानिमित्त सर्वजण घराबाहेर पडले. इतक्यात शॉर्टसर्किटने घरातील साहित्य पेटले. यामध्ये प्रापंचिक साहित्यांसह रोख रक्कम जळून गेली. कपाटातील पाच तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिनेही जागेवरच वितळल्याचे दिसून आले. सोने, रक्कम, घराची अवस्था पाहून रेश्मा सय्यद, रशीद सय्यद यांना रडू कोसळले..आगीमध्ये जवळपास १५ ते २० लाखांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज अग्निशमन दलाने वर्तवला आहे. ‘साहेब कष्टाचा सगळा पैसा गेला हो’ असे बोलून सय्यद यांनी भावनांना वाट मोकळी केली. आपल्यासारखे मुलांचे आयुष्यही कष्टात जाऊ नये, अशी भावना सय्यद दांपत्याची आहे. यासाठी पोटाला चिमटा काढून त्यांनी बचत केलेली रक्कम जळून खाक झाली..Nashik Crime : संतापजनक! शाळकरी मुलींना अडवून साधूच्या वेशात छेडछाड; नाशिक जिल्ह्यात खळबळ, अश्लील हावभाव करत त्यांनी....आईच्या साडीतील रक्कम बचावली...रशीद सय्यद यांच्या आईचे दीड वर्षांपूर्वी निधन झाले आहे. आईची आठवण म्हणून त्यांची एक साडी त्यांनी जवळ ठेवली होती. तसेच आईच्या नावावरील दीड लाखाची रक्कम या साडीत गुंडाळून एका कपाटातील पेटीत ठेवली होती. सुदैवाने ही साडी व आतील दीड लाखाची रक्कम आगीपासून वाचली. ‘आईचा आशीर्वाद माझ्या मागे आहे’ असे सांगत साडी व रक्कम हातात घेऊन रशीद अश्रू ढाळत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.