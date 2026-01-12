कोल्हापूर

Ichalkaranji Crime : जप्त मशिनरी स्क्रॅप टेंडरचे आमिष; सरकारी कार्यालयाच्या नावावर ४५ लाखांची फसवणूक उघड

GST Scrap Tender Fraud : सरकारी कार्यालयाच्या विश्वासार्हतेचा गैरवापर करत आरोपीने व्यावसायिकाला मोठ्या नफ्याचे स्वप्न दाखवले.जीएसटी विभागालाही पत्र देण्यात येणार असून, अंतर्गत संगनमताचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
Police escorting the accused GST office staff after arrest in a ₹45 lakh fraud case.

सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : जीएसटी कार्यालयातील जप्त मशिनरी स्क्रॅपचे टेंडर मिळवून देतो, असे आमिष दाखवून एका व्यावसायिकाची तब्बल ४५ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

