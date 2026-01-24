Ichalkaranji Mayor : वस्त्रनगरीचा पहिला महापौर कोण? नवीन चेहरा की अनुभवी नेता, पहिल्या महापौरपदाचा सस्पेन्स वाढला

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेचा पहिला महापौर व उपमहापौर निवडीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने विभागीय आयुक्तांकडे आज सादर केला..त्यामुळे ३० किंवा ३१ जानेवारीला पहिला महापौर व उपमहापौर निवडीची प्रक्रिया होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर पहिल्या महापौरपदासह आता उपमहापौर कोण असणार याची चर्चा सुरू झाली आहे. .Jalgaon Municipal Election : जळगावचा 'पहिला नागरिक' कोण? महापौर आरक्षणाची टांगती तलवार, उमेदवारांच्या काळजाची धडधड वाढली.यामध्ये पहिला उपमहापौर होण्याची संधी घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेला (शिंदे गट) दिली जाण्याची शक्यता आहे. मुंबईत झालेल्या महापौर आरक्षण सोडतीमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी इचलकरंजीचे महापौरपद आरक्षित केले आहे. .त्यानुसार या प्रवर्गातील इच्छुकांनी आतापासूनच फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्या समर्थकांनी आपलाच नेता पहिला महापौर होणार असल्याचा दावा समाजमाध्यमातून केला आहे. त्यामुळे या पदासाठी जोरदार चुरस होण्याचे संकेत मिळत आहेत..Jalgaon Municipal Election : जळगाव मनपा वर पुन्हा भाजपचाच झेंडा फडकणार ? महायुतीचे ८ उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने आत्मविश्वास वाढला .अनुभवी चेहऱ्यांमध्ये तानाजी पोवार, विठ्ठल चोपडे, राजू बोंद्रे हे प्रबळ दावेदार आहेत; पण या पदावर नवीन चेहऱ्याला संधी दिली जाणार असल्याची चर्चा आज दिवसभर राजकीय वर्तुळात सुरू होती. त्यामुळे उदय धातुंडे यांचे नाव अधिक चर्चेत येत आहे. .महापौर पदावर संधी देत महिलांचा सन्मान करण्यात येणार असल्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे वस्त्रनगरीचा पहिला महापौर कोण, याचा सस्पेन्स वाढत चालला आहे. याबाबत आज ठोस हालचाली होतील, अशी शक्यता होती; पण आज प्रमुख नेतेमंडळी बाहेरगावी असल्यामुळे पुढील दोन दिवसांत याबाबतच्या चर्चेला अधिक वेग येणार आहे. .दुसरीकडे महापालिका प्रशासनाकडून विभागीय आयुक्तांकडे महापौर व उपमहापौर पदाच्या निवडीचा कार्यक्रम जाहीर करा, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. शनिवारी (ता. २४) याबाबतचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यानंतर दोन्ही पदांसाठी नामनिर्देशित पत्रे सादर करण्यास सुरुवात होईल..पहिला महापौर हा भाजपचा होणार आहे. उपमहापौरपद घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेला देणार काय, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. उपमहापौरपद भाजपकडे राहिल्यास महिला व बालकल्याण समिती शिवसेनेला दिली जाण्याची शक्यता आहे. .स्थायी समितीवर आवाडे की हाळवणकर गटाचे वर्चस्व राहणार याबाबतही चर्चा आता रंगत आहे. महापौरपदाप्रमाणेच स्थायी समितीसाठी अनेकांनी फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे. पहिला महापौर याप्रमाणे पहिला उपमहापौर कोण होणार, याकडेही आता लक्ष असणार आहे..पदाधिकाऱ्यांच्या दालनांचे काम युद्धपातळीवरइचलकरंजी महापालिका झाल्यामुळे आता नवीन पदाधिकारी नियुक्ती होणार आहेत. त्यांच्यासाठी नवीन दालनांचे काम सध्या तिसऱ्या मजल्यावर सुरू आहे. पदाधिकारी निवडी पूर्ण होण्यापूर्वी सर्व दालने सुसज्ज करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. .त्याचसोबत सभागृह सुसज्ज करण्यासाठीही तारांबळ उडाली आहे. पहिली सभा नवीन सभागृहात घेण्याचा मानस प्रशासनाचा आहे. त्यादृष्टीने कामाला गती देण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे..विरोधी पक्षनेता निवडीकडे लक्षसत्तारुढ भाजप महायुतीच्या माध्यमातून पुढील काही दिवसांत विविध पदांवर निवडीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्याचप्रमाणे विरोधी पक्ष नेता पदावर कोणाची वर्णी लागणार याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. विरोधी शिवशाहू विकास आघाडीकडून या पदासाठी दोन-तीन नावांची चर्चा सुरू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.