Kolhapur Election : उरले अवघे दोन दिवस; कोल्हापूर-इचलकरंजीत पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त, रात्रगस्त वाढवली

Municipal Security,Night Patrolling : कोल्हापूर व इचलकरंजी महानगरपालिका निवडणुकीसाठी अवघे दोन दिवस शिल्लक असताना पोलिसांनी शहरभर रात्रगस्त वाढवून कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : कोल्हापूरसह इचलकरंजी महानगरपालिका मतदानासाठी अवघा दोन दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिला असून, उमेदवारांकडून अंतर्गत जोडण्यांना वेग आला आहे. संवेदनशील प्रभागांमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी सध्या बंदोबस्त नेमला आहे.

