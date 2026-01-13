Kolhapur Election : उरले अवघे दोन दिवस; कोल्हापूर-इचलकरंजीत पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त, रात्रगस्त वाढवली

कोल्हापूर : कोल्हापूरसह इचलकरंजी महानगरपालिका मतदानासाठी अवघा दोन दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिला असून, उमेदवारांकडून अंतर्गत जोडण्यांना वेग आला आहे. संवेदनशील प्रभागांमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी सध्या बंदोबस्त नेमला आहे. .बुधवारपासून १२० अधिकाऱ्यांसह एक हजार पोलिसांचा खडा पहारा असणार आहे. पोलिसांच्या मदतीला बाराशे होमगार्ड व राज्य राखीव पोलिस दलाच्या तुकड्याही देण्यात आल्या आहेत. मंगळवारी प्रचाराची सांगता होणार असली, तरी दोन रात्री बाकी असल्याने रात्रगस्त वाढविण्याच्या सूचना पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी संबंधित पोलिस ठाण्यांना केल्या आहेत. .Kolhapur Muncipal : निवडणूक जिंकण्यासाठी गैरप्रकारांना थारा नाही; के. मंजुलक्ष्मी यांचा इशारा, गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर थेट कारवाई.प्रथमच होत असलेली इचलकरंजी महानगरपालिका निवडणूक चर्चेची आहे. याठिकाणीही कमालीची ईर्ष्या सध्या अनुभवायला मिळत आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेतही चार सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसारची ही पहिलीच निवडणूक आहे. .आपल्या प्रभागासह इतर प्रभागांत कोणताही दगाफटका होणार नाही, यासाठी उमेदवारांकडून जुळणा सुरू आहे. प्रभागात घडणाऱ्या प्रत्येक हालचालीची माहिती वरिष्ठ पातळीवरून घेतली जात आहे..Jalgaon Municipal Election : ‘मिशन इलेक्शन’साठी खाकीने कंबर कसली; जळगावात रात्रगस्त आणि नाकाबंदीत मोठी वाढ.रात्रगस्त वाढणारभागात दिवसा प्रचारात गुंतलेले कार्यकर्ते रात्री काही हालचाली करणार नाहीत, याचा अंदाज उमेदवारांकडून बांधला जात आहे. ‘लक्ष्मी दर्शना’चा मतदारांवर प्रभाव पडू नये, यासाठी त्यांची एक यंत्रणाच प्रभागात सक्रिय आहे. अशावेळी पोलिसाकडूनही कोणत्याही प्रकारच्या अपप्रवृत्ती किंवा मतदारांवर दबाव टाकण्याचे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आज रात्रीपासूनच सर्वच प्रभागात रात्रगस्त वाढविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत..शहरात आठशेवर पोलिसकोल्हापूर शहरात ५९५ मतदान केंद्रावर मतदान होणार आहे. या ठिकाणी जवळपास ७५ अधिकाऱ्यांसह ७२० पोलिस अंमलदार तैनात असतील. झोपडपट्टीचा समावेश असलेल्या प्रभागात परजिल्ह्यातून आलेले पोलिस, एसआरपीएफचे जवान बंदोबस्तासाठी ठेवले जाणार आहेत, तर इचलकरंजीमध्ये जवळपास चारशे पोलिसांचा खडा पहारा असणार आहे. .कोल्हापूर शहरात बंदोबस्तासाठी ७९५ पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. एक अपर पोलिस अधीक्षक, सहा पोलिस उपअधीक्षक, ११ पोलिस निरीक्षक, ६० सहायक पोलिस निरीक्षक आणि पोलिस उपनिरीक्षक, ७१७ पोलिस अंमलदार, ७९० होमगार्ड, तर दोन दंगलकाबू पथक, राज्य राखीव दलाचे आठ सेक्शन असणार आहेत..निवडणुकीसाठी बंदोबस्त असा...कोल्हापूर महानगरपालिकाअपर पोलिस अधीक्षक .................. ०१पोलिस उपअधीक्षक ..................... ०६पोलिस निरीक्षक ........................ ११सहायक निरीक्षक/उपनिरीक्षक ............ ६०पोलिस अंमलदार ..................... ७२०होमगार्ड.............................. ८०० .एसआरपीएफ तुकडी .................... ०८इचलकरंजी महानगरपालिकाअपर पोलिस अधीक्षक .................. ०१पोलिस उपअधीक्षक ..................... ०३पोलिस निरीक्षक ........................ ०७सहायक निरीक्षक/उपनिरीक्षक ............ ३०पोलिस अंमलदार ..................... ३००होमगार्ड .............................. ४२०एसआरपीएफ तुकडी ०१ आज सशस्त्र संचलन.‘मतदारांनी निर्भयपणे मतदान करावे’ असा संदेश देण्यासाठी मंगळवारी (ता. १३) शहराच्या प्रमुख मार्गांवरून पोलिस संचलन केले जाणार आहे. पोलिस अधीक्षकांसह अधिकारी, पोलिस अंमलदार यामध्ये सहभागी असतील. शहरातील संवेदनशील प्रभागांमध्येही हे संचलन होणार आहे. बुधवारी सकाळी बंदोबस्त संबंधित प्रभागांमध्ये पाठविला जाणार आहे. या पोलिसांना मतदानाला सुरुवात झाल्यापासून शुक्रवारी मतमोजणीपर्यंत सलग बंदोबस्त राहणार आहे. स्थानिक पोलिसांसह बाहेरून येणारे शस्त्रधारी पोलिसही यामध्ये सहभागी असणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.