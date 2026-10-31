Supriya Katkar Inspirational Story : वयाच्या 6 व्या वर्षी दृष्टी गमावली, पण जिद्द सोडली नाही! NET-SET परीक्षेत यश अन् आता इंग्रजी साहित्यात Ph.D.; सुप्रिया काटकर यांचा थक्क करणारा प्रवास

कोल्हापूर : वयाच्या अवघ्या सहाव्या वर्षी दुर्धर आजारामुळे दृष्टी गमावली, बालपणी पाहिलेले उच्च शिक्षणाचे स्वप्नही संपल्याचे वाटले; मात्र, नियतीने डोळ्यांतील प्रकाश हिरावून (Supriya Katkar Ichalkaranji education journey) घेतला, तरी मनातील जिद्द आणि स्वप्नांची ज्योत विझवू शकली नाही. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत इचलकरंजी येथील सुप्रिया काटकर यांनी इंग्रजी साहित्यात पीएच.डी. पदवी मिळवून जिद्द, चिकाटी, आत्मविश्वासाचा आदर्श निर्माण केला..शिक्षण खंडित होऊ नये म्हणून आई पूजा यांनी सुप्रिया यांचा अभ्यास करून घेतला. शाळेत सोबत बसून शिक्षकांच्या मदतीने तिची शैक्षणिक वाटचाल सुरू ठेवली. डीकेटीई संस्थेतील शिक्षकांनीही तिच्या क्षमतांवर विश्वास ठेवत पाठबळ दिले. अपर्णा कुलकर्णी यांनी इंग्रजी विषयाची भक्कम पायाभरणी केली. पदवी शिक्षणानंतर शिवाजी विद्यापीठात इंग्रजी विषयातून पदव्युत्तर शिक्षण घेताना डॉ. मनोहर वासवानी यांच्या मार्गदर्शनाने संशोधनाची प्रेरणा मिळाली. यूजीसी-नेट आणि सेट परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांनी पीएच.डी.चा प्रवास सुरू केला..Dhamapur Ancient Temple : शिलाहार की यादव काळ? धामापूरमध्ये सापडली अकराव्या शतकातील देखणी मूर्ती; झाडाझुडपांत आढळला ऐतिहासिक राजवाडा अन् मंदिराचे अवशेष.देवचंद महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. जी. डी. इंगळे यांच्यासह अनेक प्राध्यापकांचे मार्गदर्शन लाभले. वडील सुधाकर, भाऊ पंकज यांनी पाठबळ दिले. कोविड काळात विवाह, मातृत्व, अध्यापन आणि संशोधन अशा अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळत सुप्रिया यांनी पीएच.डी.चे शिक्षण पूर्ण केले. त्यांच्या या यशाने शारीरिक मर्यादांपेक्षा मनातील जिद्द मोठी असते, हे दाखवून दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.