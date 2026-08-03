Kolhapur Illegal Abortion Case : 300 गर्भपातांची कबुली अन् 'मुलगाच' होण्याचे औषध! डॉ. गायकवाडच्या काळ्या कारनाम्यांचा कोल्हापुरात भांडाफोड, 40 महिलांची नावे पोलिसांच्या हाती

कोल्हापूर : तीनशे गर्भपात केल्याची कबुली देणारा डॉ. चंद्रकांत गुंडू गायकवाड (वय ७८) याने अनेकांना ‘मुलगाच’ होण्याचे औषध दिल्याचेही तपासात समोर आले आहे. गर्भपात केल्यानंतर अर्भके फेकण्यासाठी तो संबंधित एजंटाकडे Dr (Chandrakant Gaikwad latest news) द्यायचा. या एजंटांना कमिशनसोबत वेगळा ‘कट’ देत डॉ. गायकवाडने अनेकांना या रॅकेटमध्ये सामील करून घेतले होते. गायकवाडने गर्भपात केलेल्या जवळपास ४० महिलांची नावे पोलिसांना मिळाली असून, त्यांच्याकडून अधिक माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे. .कदमवाडी रस्त्यावरील भीमनगर हौसिंग सोसायटीत बंगल्यातच डॉ. गायकवाडने हॉस्पिटल थाटले होते. शस्त्रक्रियागृह, अतिदक्षता विभाग, गर्भपातानंतर महिलांना ठेवण्यासाठी तीन बेड, बाथरूमसह विश्रांतीसाठीही खोली त्याने उपलब्ध केली होती. येथील सर्व जबाबदारी त्याचा मदतनीस शब्बीर हजारे पार पाडत होता. केसपेपरविनाच चालणाऱ्या या हॉस्पिटलमध्ये गोरखधंदेच सुरू असल्याचे उघड झाले..हॉस्पिटलचा परवाना कालबाह्यडॉ. गायकवाडने २०२३ मध्ये वैद्यकीस सेवा थांबवत असल्याचे अनेकांना कळविले होते. स्वतःच्या रुग्णालयाचा परवाना, महापालिका परवाना, मेडिकल असोसिएशनकडील परवाने यांचे नूतनीकरणही केले नव्हते. याबाबत डॉक्टरांच्या असोसिएशनला पत्रही पाठवले होते. पण, यानंतरही त्याने महिलांच्या शस्त्रक्रिया, गर्भपात केल्याचे समोर आले..Health Minister Prakash Abitkar : अवैध गर्भपात करणाऱ्या कुटुंबांची आता खैर नाही! डिसेंबरमध्ये येणार नवा कडक कायदा; आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकरांची मोठी माहिती.एजंटांना पाच दिवस कोठडीअटक केलेली महिला एजंट रेखा वरुटे व सागर तराळ याला आज न्यायालयात हजर केले. दोघांना ६ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. दोघांनीही गर्भवतींना डॉ. गायकवाडकडे पाठवत गर्भपात घडवून आणले आहेत. दोघे केव्हापासून डॉ. गायकवाडच्या संपर्कात होते? दोघांनी किती महिलांना येथे पाठविले होते? यात आणखीन काही डॉक्टरांचा समावेश आहे का? याचीही माहिती घेण्याचे काम सुरू असल्याचे पोलिस उपअधीक्षक आप्पासो पवार व रवींद्र कळमकर यांनी सांगितले..Baner Drug Syringes : पुण्यातील बाणेरमध्ये ड्रग्ज माफियांचा सुळसुळाट? सेवा रस्त्यावर उघड्यावर सापडल्या वापरलेल्या सिरिंज; ड्रग्ज रॅकेटचा नागरिकांना दाट संशय.किळसवाणे दृश्य...डॉ. गायकवाड याचे कुटुंबीय मुंबईत राहण्यास आहेत. पत्नी, मुलगा, मुलगी असे तिघेही डॉक्टर असून, वेगवेगळ्या ठिकाणी कर्तव्यास आहेत. गायकवाड एकटाच राहण्यास असल्याने त्याचे राहणीमानही किळसवाणेच होते. घरातील सर्व वस्तूही विस्कळीत व मळलेल्या परिस्थितीत दिसून येतात. अटकेनंतरही त्याच्या अंगावरील कपडे मळकटलेलेच होत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.