Kolhapur Illegal Abortion : लाॅजवर धाड टाकली अन् थेट हॉस्पिटलचा पर्दाफाश! पोल्ट्री व्यावसायिक ते बीएचएमएस डॉक्टर...; सेवानिवृत्त शल्यचिकित्सकाची 300 गर्भपातांची धक्कादायक कबुली

कोल्हापूर : जिल्ह्यात गर्भलिंग निदानाचा सुळसुळाट सुरू असून यामध्ये बनावट डॉक्टर, बीएचएमएस डॉक्टर, पोल्ट्री व्यावसायिक अशांचा सहभाग उघड झाला आहे. या टोळक्यांकडून पाठविलेल्या महिलांचे गर्भपात करणारा सेवानिवृत्त शल्यचिकित्सक डॉ. चंद्रकांत गुंडू गायकवाड (वय ७०, रा. भीमनगर हौसिंग सोसायटी, कदमवाडी रोड) याला करवीर पोलिसांच्या पथकाने आज ताब्यात (Kolhapur sex determination racket) घेतले. पोलिसांनी पाठविलेल्या डमी महिलेच्या गर्भपाताची सर्व तयारी त्याने केली असतानाच छापा टाकण्यात आला. त्याने मागील दोन वर्षांत ३०० गर्भपात केल्याचे कबूल केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. .करवीर पोलिसांनी कळंबा येथील थ्री स्टार लॉजवर छापा टाकून दोन दिवसांपूर्वी महिला एजंटांना अटक केली होती. यातील एका एजंटच्या चौकशीत तिने गर्भलिंग निदान केल्यानंतर गर्भपातासाठी कदमवाडी रोडवरील डॉ. चंद्रकांत गायकवाडकडे पाठविल्याचे सांगितले. यामुळे पोलिसांनी या हॉस्पिटलमध्ये सापळा रचला होता..केस पेपर न करताच तपासणी....करवीर पोलिसांनी एका डमी महिलेला गर्भपाताच्या नावाखाली प्रतिमा हॉस्पिटलमध्ये पाठविले होते. डॉ. गायकवाडने केसपेपर न बनविता तिची पोर्टेबल मशीनने तपासणी केली. यानंतर तिला गर्भपाताची गोळी दिली होती. तिचा गर्भपात करण्यासाठीची सर्व तयारी पूर्ण केली. याचवेळी या महिलेने इशारा करताच पोलिसांनी छापा टाकून डॉ. गायकवाडला ताब्यात घेतले..Ishwarpur Encroachment Case : जयंत पाटलांची शिष्टाई फळाला! ईश्वरपूर नगराध्यक्षांच्या अपात्रतेला एकनाथ शिंदेंची स्थगिती; शिवसेनेच्या जिल्हाध्यक्षांना मोठा दणका.एकटाच राहणारा डॉ. गायकवाड...डॉ. गायकवाड याचा भीमनगरात आलिशान बंगला आहे; पण तो तेथे एकटाच राहतो. त्याची पत्नी, मुले डॉक्टर असून, सर्व जण मुंबईत असतात. बंगल्याच्या एका भागात त्याने प्रतिमा हॉस्पिटल थाटले होते. बंगल्यात गर्भपातासाठी जमवलेले सोनोग्राफी मशीन, गोळ्या, शस्त्रक्रियेची उपकरणे पोलिसांनी जप्त केली..पुण्यातून साहाय्यक संचालक म्हणून सेवानिवृत्त....डॉ. गायकवाडने सुरुवातीला कोल्हापूर जिल्ह्यातील गांधीनगर, सोळांकूर, हातकणंगले ग्रामीण रुग्णालयात सेवा बजावली. यानंतर जिल्हा शल्यचिकित्सक म्हणून पोलादपूर, मुंबई, सिंधुदुर्ग, रायगड, रत्नागिरी, बीडमध्ये कर्तव्य बजावले. सेंट जार्ज हॉस्पिटलचा अतिरिक्त अधीक्षक तर पुणे आरोग्य विभागातून सहायक संचालक पदावरून तो सेवानिवृत्त झाला होता..Ratnagiri Bhatye Breakwater Project : रत्नागिरीत 143 कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट! 'या' भागात सुरू होणार 'सी-प्लेन' सेवा; पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केली पाहणी.डॉक्टर की कसाई...दोन वर्षांतच गायकवाडने जवळपास ३०० गर्भपात केल्याची कबुली पोलिसांसमोर दिली आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गर्भलिंग निदान करणाऱ्या टोळ्या कार्यरत असून त्या सर्वांशी गायकवाडची ओळख असल्याची चर्चा आहे. निवृत्तीनंतर नातवंडात खेळण्याऐवजी बंगल्यात एकटाच राहणारा डॉक्टर अक्षरशः कसाई बनला होता..रक्तदाब वाढल्याने रुग्णालयात दाखल...पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यावेळी डॉ. गायकवाडचा रक्तदाब व रक्तातील साखर वाढली. त्रास होऊ लागल्याने त्याला सीपीआरमध्ये तपासणीला आणण्यात आले. तपासणीनंतर त्याला तेथे दाखल करण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला. यामुळे त्याची अटक तूर्त टळली आहे..लाखात निवृत्ती वेतन तरीहीदहा वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेल्या डॉ. गायकवाडला जवळपास सव्वा लाखांचे निवृत्त वेतन मिळते. घरातील सदस्यही उच्चशिक्षित असतानाही गायकवाड जादा कमाईसाठी गर्भपात करत होता. गर्भपातासाठी त्याने २० ते २५ हजार रुपये घेतल्याचेही प्राथमिक तपासात उघड झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.