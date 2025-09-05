Heart Attack Child Kolhapur : हृदयविकाराचा झटका आला अन् आईच्या मांडीवरच १० वर्षीय श्रावणचा दुर्दैवी अंत, क्षणात होत्याच नव्हत झालं...

Kolhapur Incident Heart Attack : गणेशोत्सवाच्या आनंदमय वातावरण सुरू असताना कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोडोली गावात हृदयद्रावक घटना घडली. श्रावण गावडे या दहा वर्षीय मुलाचा खेळता खेळता हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने दुर्दैवी अंत झाल्याचे बोलले जात आहे..मित्रांसोबत गणेश मंडळाच्या मंडपात खेळत असताना श्रावणला अचानक अस्वस्थ वाटू लागले. खेळ सोडून तो आईच्या कुशीत विसावला. आईच्या मांडीवर डोके टेकवत असतानाच त्याला हृदयविकाराचा झटका आला आणि क्षणात त्याने प्राण सोडले अशी माहिती समोर आली आहे..Kolhapur Killing case : बाबा, देवपूजा करून घ्या मी निघतो, पुष्कराजचा अखेरचा संवाद; अन् मित्राने घरी येऊन गळा चिरला, पुष्कराज पडला एकाकी.श्रावणच्या अकस्मात जाण्याने गावावर शोककळा पसरली आहे. लहान वयात हृदयविकाराने अशा प्रकारे प्राण जाणे हे अत्यंत दुर्मिळ असल्याने ग्रामस्थ हळहळ व्यक्त करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.