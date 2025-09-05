कोल्हापूर

Heart Attack Child Kolhapur : हृदयविकाराचा झटका आला अन् आईच्या मांडीवरच १० वर्षीय श्रावणचा दुर्दैवी अंत, क्षणात होत्याच नव्हत झालं...

Child Heart Atack : श्रावण गावडे या दहा वर्षीय मुलाचा खेळता खेळता हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने दुर्दैवी अंत झाल्याचे बोलले जात आहे. मित्रांसोबत गणेश मंडळाच्या मंडपात खेळत असताना श्रावणला अचानक अस्वस्थ वाटू लागले.
Sandeep Shirguppe
Kolhapur Incident Heart Attack : गणेशोत्सवाच्या आनंदमय वातावरण सुरू असताना कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोडोली गावात हृदयद्रावक घटना घडली. श्रावण गावडे या दहा वर्षीय मुलाचा खेळता खेळता हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने दुर्दैवी अंत झाल्याचे बोलले जात आहे.

