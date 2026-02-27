Kolhapur Growth साडेचार हजार कोटींची निर्यात, ७० हजार रोजगार, ‘आयटी असोसिएशन’चे उद्दिष्ट : कोल्हापूरचे आयटी क्षेत्र बनणार ग्रोथ इंजिन

कोल्हापूर : स्थानिक पातळीवरील आयटी क्षेत्राला शासन आणि जिल्हा प्रशासनाने योग्य पायाभूत सुविधांसह धोरणात्मक साथ दिल्यास कोल्हापुरातून आगामी काळात ‘आयटी’तून साडेचार हजार कोटींची निर्यात आणि ७० हजार रोजगार निर्माण करता येतील. .कोल्हापूरचे आयटी क्षेत्र महानिर्यातीचे ग्रोथ इंजिन होईल. त्यादृष्टीने उद्दिष्ट घेऊन आयटी असोसिएशन ऑफ कोल्हापूर (आयटीएके) वाटचाल करत असल्याचे सादरीकरण या असोसिएशनने आज जिल्हा उद्योग केंद्राच्या ‘महानिर्यात इग्नाईट कन्व्हेन्शन’ कार्यशाळेत केले..Kolhapur Collector : क्षमता ओळखा, कोल्हापूरची निर्यात वाढवा; जिल्हाधिकारी अमोल येडगे; उद्योग केंद्राची ‘महानिर्यात इग्नाईट’ कार्यशाळा. काही वर्षांपूर्वी अवघ्या दोन कोटींवर असणारी आयटी निर्यात सध्या तीनशे कोटींवर पोहोचली आहे. सध्या ३७२ आयटी कंपन्यांतून नऊ हजारांहून अधिक तरुणांना रोजगार मिळत आहे. शासन आणि जिल्हा प्रशासनाने साथ दिल्यास निर्यात, रोजगार वाढविता येईल. .त्याने इथल्या हुशार तरुणांचे पुणे-बंगळूरला होणारे स्थलांतर कायमचे थांबेल. रोजगारातील स्त्री-पुरुष समानता वाढेल आणि जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढविणे शक्य होईल, असे ‘आयटीएके’चे अध्यक्ष प्रताप पाटील आणि सचिव राहुल मेंच यांनी मांडले..IT industry in Kolhapur : कोल्हापुरात २५० आयटी कंपन्या, नोंदणीकृत फक्त १२ कंपन्याच; सुविधा-सवलतींपासून वंचित.‘सकाळ’मध्ये केलेल्या मागणीचा पुनरुच्चार‘आयटी असोसिएशन ऑफ कोल्हापूरच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’च्या सिटीजन एडिटर या उपक्रमात स्थानिक आयटी क्षेत्राच्या विकासाची भूमिका मांडली होती. यामध्ये त्यांनी स्थानिक आयटी कंपन्यांना शासनाने बळ द्यावे, अशी आग्रही मागणी केली होती..आज महानिर्यात इग्नाईट कन्व्हेशनमध्ये त्यांनी या मागणीचा पुनरुच्चार केला. प्रशासनाने केवळ एखाद्या मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपनीची कोल्हापुरात येण्याची वाट पाहण्यापेक्षा येथे आधीपासून कार्यरत असलेल्या ३७२ स्थानिक आयटी कंपन्यांना मोठे करण्यासाठी बळ द्यावे..स्थानिक युनिट्सना सक्षम करणे हाच रोजगार निर्मितीचा सर्वात जलद, शाश्वत मार्ग आहे. या स्थानिक कंपन्या कोल्हापूरच्या अर्थव्यवस्थेत थेट गुंतवणूक करतील’, अशी मागणी अध्यक्ष पाटील आणि सचिव मेंच यांनी केली..असोसिएशनने केलेल्या मागण्या...आयटी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्रात स्वतंत्र मार्गदर्शन कक्ष स्थापन करावा.आयटी पार्कसाठी जलद भू-संपादन करावे.तरुणांना इन्क्युबेशन सेंटर उभारणीसाठी सवलतीच्या दरात जागा द्यावी.राज्याचे आयटी धोरण देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक प्रभावी करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.