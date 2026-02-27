कोल्हापूर

Kolhapur Growth साडेचार हजार कोटींची निर्यात, ७० हजार रोजगार, ‘आयटी असोसिएशन’चे उद्दिष्ट : कोल्हापूरचे आयटी क्षेत्र बनणार ग्रोथ इंजिन

Kolhapur IT : आयटीएके ने ‘महानिर्यात इग्नाईट’ कार्यशाळेत सादरीकरण करत पुढील काळात ४५०० कोटींची आयटी निर्यात आणि ७० हजार रोजगार निर्मितीचे ध्येय जाहीर केले.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : स्थानिक पातळीवरील आयटी क्षेत्राला शासन आणि जिल्हा प्रशासनाने योग्य पायाभूत सुविधांसह धोरणात्मक साथ दिल्यास कोल्हापुरातून आगामी काळात ‘आयटी’तून साडेचार हजार कोटींची निर्यात आणि ७० हजार रोजगार निर्माण करता येतील.

