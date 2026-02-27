कोल्हापूर

Ashish Shelar : जलतीर्थ स्वच्छतेचा ‘कोल्हापुरी पॅटर्न’ राज्यभर राबवू; मंत्री आशीष शेलार ‘जलतीर्थ कोल्हापूर’ मोहिमेला कोल्हापूरकरांचा स्वयंस्फूर्त प्रतिसाद

Kolhapur Pattern : कोल्हापूरकरांनी पुन्हा एकदा सामाजिक बांधिलकीचे उदाहरण घालून दिले आहे. ‘जलतीर्थ कोल्हापूर’ स्वच्छता मोहिमेला मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद हा केवळ एका उपक्रमाचा यश नाही, तर लोकसहभागातून परिवर्तन घडवण्याच्या सामूहिक शक्तीचा पुरावा
Minister Ashish Shelar participates

Minister Ashish Shelar participates

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : जलतीर्थ स्वच्छता मोहिमेचा कोल्हापुरी पॅटर्न राज्यभर राबवणार असल्याची घोषणा राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशीष शेलार यांनी केली. कोल्हापूर अर्थ वॉरियर्स, सकाळ माध्यम समूह, कोल्हापूर महापालिका, जिल्हा प्रशासनासह विविध संस्था व संघटनांच्या पुढाकाराने आज झालेल्या जलतीर्थ कोल्हापूर मोहिमेवेळी टाकाळा येथे ते बोलत होते.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Ashish Shelar
environment
Water Conservation
Not Cleanliness
kolhapur city
Kolhapur Corporation

Related Stories

No stories found.