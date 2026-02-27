Ashish Shelar : जलतीर्थ स्वच्छतेचा ‘कोल्हापुरी पॅटर्न’ राज्यभर राबवू; मंत्री आशीष शेलार ‘जलतीर्थ कोल्हापूर’ मोहिमेला कोल्हापूरकरांचा स्वयंस्फूर्त प्रतिसाद

कोल्हापूर : जलतीर्थ स्वच्छता मोहिमेचा कोल्हापुरी पॅटर्न राज्यभर राबवणार असल्याची घोषणा राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशीष शेलार यांनी केली. कोल्हापूर अर्थ वॉरियर्स, सकाळ माध्यम समूह, कोल्हापूर महापालिका, जिल्हा प्रशासनासह विविध संस्था व संघटनांच्या पुढाकाराने आज झालेल्या जलतीर्थ कोल्हापूर मोहिमेवेळी टाकाळा येथे ते बोलत होते. .संत गाडगेबाबा यांच्या दीडशेव्या जयंतीनिमित्त शहरातील पंधराहून अधिक ठिकाणी प्रातिनिधिक स्वरूपात ही मोहीम झाली. मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, ‘शासन आणि प्रशासकीय यंत्रणेबरोबरच प्रत्येक प्रश्नाच्या सोडवणुकीत लोकसहभाग महत्त्वाचा ठरतो. .Kolhapur Muncipal : महापालिकेतर्फे शुक्रवारी स्वच्छता मोहीम; महापौर रूपाराणी निकम, ‘सकाळ’च्या ‘जलतीर्थ स्वच्छता’ मोहिमेचा पुढील टप्पा.सामाजिक संस्थांचे योगदान मोलाचे ठरते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशभरात स्वच्छ भारत अभियान सुरू आहे; पण त्यातील लोकसहभाग अधिक वाढावा, यासाठी अशा मोहिमा वारंवार होणे गरजेचे आहे. .‘सकाळ’चा गौरवकोल्हापूरच्या सांस्कृतिक खुणा जपण्याचे महत्त्वपूर्ण काम सकाळ माध्यम समूह करतो आहे. एखादा माध्यम समूह शहराशी सामाजिक बांधिलकी ठेवतो तेव्हा कुठल्याही गोष्टीतील नागरिकांचा विश्वास आणखी वाढतो. कोल्हापूरचा विचार केला तर ‘सकाळ’ने नेहमीच सामाजिक बांधिलकी जपली असून, त्यातून विविध लोकचळवळी तयार झाल्याचे गौरवोद्गारही मंत्री ॲड. शेलार यांनी काढले..Kolhapur Jalateerth : जलतीर्थ स्वच्छतेसाठी एकवटणार कोल्हापूर; ‘सकाळ’ कार्यालयात विविध संस्था,संघटना पदाधिकाऱ्यांची बैठक.म्हणूनच कोल्हापूर वेगळेसमाजातील चांगल्या कामासाठी नेहमी आपण दुसऱ्यांनी सुरुवात करावी, अशी अपेक्षा करतो; पण कोल्हापूरकर मात्र पहिल्यांदा स्वतः पुढे येतात आणि विविध प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी पुढाकार घेतात. त्यामुळेच हे शहर वेगळे असून राज्यासाठी आदर्शवत असल्याचेही मंत्री शेलार यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.