Kolhapur Jalateerth : जलतीर्थ स्वच्छतेसाठी एकवटणार कोल्हापूर; ‘सकाळ’ कार्यालयात विविध संस्था,संघटना पदाधिकाऱ्यांची बैठक

कोल्हापूर : संत गाडगेबाबा यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त कोल्हापूर अर्थ वॉरियर्स,‘सकाळ’, जिल्हा प्रशासन, कोल्हापूर महापालिका, अर्थमुव्हर्स असोसिएशन आदी विविध संस्था, संघटनांच्या पुढाकाराने शहरातील जलतीर्थांची स्वच्छता मोहीम राबविली जाणार आहे. .रविवारी (ता. २२) ‘मी गाडगेबाबा मिशन स्वच्छ कोल्हापूर’ या अभियानांतर्गत सकाळी सात वाजता या मोहिमेला प्रारंभ होणार आहे. या मोहिमेत कोल्हापूरकरांच्या तीनही पिढ्या एकवटण्याचा निर्धार आज झालेल्या बैठकीत झाला..Kolhapur Heritage : जलस्रोत प्रदूषणमुक्तीची बहुआयामी योजना; ‘धुण्याची चावी’चा अमूल्य ठेवा, १४३ वर्षांपूर्वीच रंकाळा तलावाच्या संवर्धनाचा विचार.दरम्यान, ‘सकाळ’च्या शिवाजी उद्यमनगरातील मुख्य कार्यालयात ही बैठक झाली. विविध संस्था, संघटनांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. दोन वर्षांपूर्वी संत गाडगेबाबा जयंतीनिमित्त झालेल्या अभियानातून सकाळी सात ते आठ या एका तासात कोल्हापूरकरांनी तब्बल दीड टन प्लास्टिक कचरा संकलित केला होता. .त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून गेल्यावर्षी शहरातील वारसास्थळांची स्वच्छता झाली. यंदा हीच परंपरा पुढे नेताना शहरातील जलतीर्थांची स्वच्छता केली जाणार आहे. काशी विश्वेश्वर (अंबाबाई मंदिर), टाकाळा, राजाराम तलाव, शिवाजी विद्यापीठ तलाव, रंकाळा, कळंबा, कात्यायनी, कोटितीर्थ, लक्षतीर्थ आदी ठिकाणी प्रातिनिधिक स्वच्छता मोहीम होईल. त्याशिवाय इतर जलतीर्थांच्या ठिकाणीही मोहीम राबविली जाणार आहे..Kolhapur Heritage : ५० वर्षांचे वृक्ष नामशेष होण्याच्या मार्गावर; ‘हेरिटेज ट्री’ फक्त कागदावरच!.‘सकाळ’चे संपादक निखिल पंडितराव यांनी मोहिमेविषयी सविस्तर माहिती दिली. सरव्यवस्थापक (दक्षिण महाराष्ट्र) यतीश शहा यांनी आभार मानले. बैठकीला महापालिकेचे उपायुक्त परितोष कंकाळ, पर्यावरणतज्ज्ञ उदय गायकवाड, देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नाईकवाडे, प्रसिद्ध दुर्गअभ्यासक डॉ. अमर अडके, अर्थमुव्हर्स असोसिएशनचे अभय देशपांडे, समिट ॲडव्हेंचर्सचे विनोद कांबोज,.निसर्गमित्र संस्थेचे अनिल चौगुले, व्हाईट आर्मीचे अशोक रोकडे, मुख्य आरोग्य निरीक्षक जयवंत पवार, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनचे अधिकारी प्रसाद संकपाळ, जीवरक्षक दिनकर कांबळे, गिर्यारोहक अमोल आळवेकर, वृक्षप्रेमी ग्रुपचे अमोल बुढ्ढे, कोल्हापूर अर्थ वॉरियर्सचे अभिजित कुलकर्णी, आशीष कोंगळेकर, नारायण लळित, .सुहास बट्टेवार, राहुल चौधरी, संगीता कोकितकर, भरमा दिवटे, विशाल शिराळकर, तृप्ती देशपांडे, अमित देशपांडे, शाहूपुरी युवक मंडळाचे संजय पाटील, संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशनचे श्रीपती जाधव, सचिन भोसले, राजेश पाटील आदी उपस्थित होते. आपत्कालीन व्यवस्था म्हणून...मोहिमेच्या निमित्ताने केलेल्या पाहणी व सर्वेक्षणातून शहरात अजूनही लहान मोठे, तलाव, विहिरी, आड, असे सत्तरांहून अधिक जलस्रोत सुस्थितीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही ठिकाणी किरकोळ डागडुजी आणि स्वच्छता केली, तरी तेथे चांगल्या गुणवत्तेचे पाणी उपलब्ध होऊ शकते. लोकांना पिण्यासाठी नसले, तरी वापरासाठी हे पाणी उपयुक्त ठरू शकते. कोणत्याही आपत्कालीन स्थितीत शहरात हा पर्याय लोकांना उपलब्ध असावा, या उदात्त हेतूने ही मोहीम होणार आहे.अशी असेल मोहीम...संत गाडगेबाबा यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त कोल्हापूर अर्थ वॉरियर्स, ‘सकाळ’, जिल्हा प्रशासनासह विविध संस्था, संघटनांच्या पुढाकाराने २२ फेब्रुवारीला शहरातील जलतीर्थांची स्वच्छता मोहीम राबविली जाणार आहे. सकाळी सात ते नऊ या वेळेत होणाऱ्या या मोहिमेत सहभागासाठी कोल्हापूरकरांनी स्वयंस्फूर्त नोंदणी सुरू केली आहे. ‘मी गाडगेबाबा मिशन स्वच्छ कोल्हापूर’ या अभियानांतर्गत सलग तिसऱ्या वर्षी शहरात हा उपक्रम होणार आहे. पंचगंगा घाट, रंकाळा, राजाराम तलाव, शिवाजी विद्यापीठ तलाव, कळंबा, कात्यायनी, कोटीतीर्थ, काशी विश्वेश्वर (अंबाबाई मंदिर) आदी ठिकाणी प्रातिनिधिक ही स्वच्छता मोहीम होईल. मोहिमेत तुम्हीही सहभागी होऊ शकता. तुम्हाला जवळ असलेल्या परिसरात तुम्ही जाऊन स्वच्छता करू शकता.आपापल्या परिसरातील जलस्रोतांची छायाचित्रांसह माहितीही ९९२२४१६०५२ या क्रमांकावर तुम्ही पाठवू शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.