Karnur Kagal Clash : करनूर हादरलं! सोशल मीडियावरील 'त्या' पोस्टमुळे दोन समाजांत राडा; विटा-दगडफेकीत 4 जण जखमी, कागल पोलिसांनी परिस्थिती कशी हाताळली?

सिद्धनेर्ली (कोल्हापूर) : करनूर (ता. कागल) येथे सोशल मीडियाच्या ग्रुपवर आक्षेपार्ह मजकूर टाकल्यावरून दोन समाजांतील जमाव काल सायंकाळी परस्परांशी (karnur kagal stone pelting incident) भिडले. यावेळी झालेल्या दगडफेकीत चौघेजण जखमी झाले. .या दगडफेकीत काही दुचाकी व चारचाकी वाहनांचे नुकसानही झाले. परिस्थिती नियंत्रणाखाली असली तरी गावात तणावपूर्ण वातावरण आहे. मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात आहे. या संदर्भात कागल पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : करनूर (ता. कागल) येथे सोशल मीडियावरील एका ग्रुपवर एक पोस्ट करण्यात आली होती. यावरून दोन गटांतील तरुणांमध्ये सोशल मीडिया ग्रुपवर घमासान सुरू होते. पोस्टवरून सुरू असलेला वाद स्थानिक कार्यकर्त्यांनी चर्चेतून सोडविला होता. यानंतर एका गटातील तरुणांनी दुसऱ्या गटातील काही तरुणांना मारहाण केली..Ajanta Caves Bee Attack : श्रीलंकेचे 100 पर्यटक लेणी न पाहताच पळाले! अजिंठ्यात पर्यटकांसोबत काय घडलं? 60 जण जखमी; 'या' एका चुकीमुळे ओढवली आफत.हा प्रकार समजताच मोठ्या प्रमाणात तरुण जमा झाले. गावातील सर्वपक्षीय मंडळी हा प्रकार शांततेने हाताळण्याचा प्रयत्न करीत होते. यावेळी पोलिसही उपस्थित होते. या दरम्यान, काही समजण्यापूर्वीच दगड-विटांचा वापर करण्यात आला. पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत तातडीने जादा पोलिस कुमक मागवली व दोन्ही जमावांना पांगवून परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणली..घटनास्थळी पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांच्या मार्गदर्शनाखाली कागल, करवीर, गांधीनगर पोलिस ठाण्यांचे निरीक्षक फौजफाट्यासह परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ठाण मांडून होते..दरम्यान, हा प्रकार सोशल मीडियावरून परिसरासह तालुक्यात समजला. त्यावर कागलमध्ये तरुणांनी एकत्र येत या घटनेचा तीव्र निषेध केला. दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली. सोशल मीडियावरही या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदविला. रात्री उशिरापर्यंत जमाव कागल पोलिस ठाण्यासमोर ठाण मांडून होता. दगडफेक व मारहाणीत जखमी झालेल्या तरुणांच्या वैद्यकीय तपासणीनंतर कागल पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरा सुरू होती..Thailand Road Accident : परदेशात फिरण्याचं स्वप्न अधुरंच राहिलं! पुण्यात नोकरी करणाऱ्या बीडच्या पूजाचा थायलंडमध्ये मृत्यू; आठवड्यानं मृतदेह गावी.पोलिस, पदाधिकारी सापडले दगडफेकीतदोन समाजातील वाद मिटवण्यासाठी काही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला. पोलिसांसमोरच झालेल्या दगडफेकीत पोलिस, मध्यस्थ व एका पत्रकारासही दगड लागले. सुदैवाने यामध्ये कुणालाही मोठी दुखापत झाली नाही..गावाला पोलिस छावणीचे स्वरूपगावामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखावी, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी जिल्ह्यातून जादा कुमक मागविण्यात आली होती. स्थानिक पोलिसांसह जलद कृती दलाचे दीडशेहून अधिक जवानही तैनात करण्यात आले होते. गावातील सर्वच गल्ली-बोळांमधून पोलिसांचा खडा पहारा आहे. त्यामुळे गावाला पोलिस छावणीचे स्वरूप आले आहे..दुकाने बंद, वीज काही काळ खंडितपोलिसांनी गावातील मुख्य चौकातील औषध दुकाने वगळता बहुतेक सर्व दुकाने बंद केली. या दरम्यान एक तासभर वीजपुरवठाही खंडित झाला होता. तो रात्री उशिरा पूर्ववत झाला होता. दरम्यान, रस्त्यावर जमाव येणार नाही, याची दक्षता घेतली जात होती. महिला व लहान मुले यांनी घराबाहेर पडणे टाळले. गावात तणावपूर्ण शांतता होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.