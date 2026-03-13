कोल्हापूर

Karnur Kagal Clash : करनूर हादरलं! सोशल मीडियावरील 'त्या' पोस्टमुळे दोन समाजांत राडा; विटा-दगडफेकीत 4 जण जखमी, कागल पोलिसांनी परिस्थिती कशी हाताळली?

Social Media Post Sparks Clash in Karnur Village : कोल्हापूर जिल्ह्यातील करनूर (ता. कागल) येथे सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्टवरून दोन गटांमध्ये दगडफेक झाली. यात चार जण जखमी झाले आहेत.
सकाळ डिजिटल टीम
सिद्धनेर्ली (कोल्हापूर) : करनूर (ता. कागल) येथे सोशल मीडियाच्या ग्रुपवर आक्षेपार्ह मजकूर टाकल्यावरून दोन समाजांतील जमाव काल सायंकाळी परस्परांशी (karnur kagal stone pelting incident) भिडले. यावेळी झालेल्या दगडफेकीत चौघेजण जखमी झाले.

