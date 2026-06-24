Kolhapur Road Accident : मोहरमचा कार्यक्रम आटोपून घरी निघालेल्या दांपत्याला भरधाव कारने उडविले, पती जागीच ठार; हात, एक पाय धडापासून बारा फुटांवर जाऊन पडला

मुरगूड (कोल्हापूर) : खडकेवाडा (ता. कागल) येथील दांपत्य मोहरमचा कार्यक्रम आटोपून शेतातील घराकडे जात असताना भरधाव मोटारीने त्यांना (Khadkewada road accident latest news) उडविले. यात पती बाळासाहेब तासिलदार (वय ६५, रा. खडकेवाडा, ता. कागल) व चालक वासिम मोहम्मद सोलापुरे (४५, रा. निपाणी) जागीच ठार झाले. अन्य दोघे जण जखमी झाले. अपघात सोमवारी मध्यरात्री एकच्या सुमारास झाला. मुरगूड पोलिस ठाण्यात याची नोंद झाली आहे..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : सोमवारी मध्यरात्री एकच्या सुमारास खडकेवाडा (ता. कागल) येथील तासिलदार व त्यांच्या पत्नी सुगराबी (५८) घरातील मोहरमचा कार्यक्रम आटोपून गलगले रस्त्यावरील शेतातील घराकडे जात होते..Mumbai-Goa Highway Accident : मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण अपघात, 15 फूट खोल दरीत थार कोसळून तिघांचा जागीच अंत; बहिणीला सोडायला जाताना दुर्घटना.खडकेवाडा पुलावरून निपाणीच्या दिशेने जाणाऱ्या भरधाव मोटारी (एमएच ०३ बी ८३५९) ने दांपत्यास पाठीमागून जोराची धडक दिली. त्यामध्ये बाळासो सुमारे २० फुटांवर जाऊन पडले. त्यात गंभीर जखमी होऊन त्यांचा मृत्यू झाला. सुगराबी गंभीर जखमी झाल्या. मोटार उलटून झाडावर जाऊन आदळली. त्यामुळे मोटारचालक सोलापुरे जागीच ठार झाले. मोटारीतील अमिर आजम गवंडी (४०, रा. निपाणी) जखमी झाले..Malvan Resort Accident : मित्रांसोबत मालवणला फिरायला गेला, पण घात झाला; 4 फुटांच्या स्विमिंग पूलमध्ये 8 फुटांवरून उडी मारली अन् 25 वर्षांचा तरुण....बारा फुटांवर आढळले हात, पायअपघातस्थळावरील दृश्य अंगावर शहारे आणणारे होते. तासिलदार यांचा एक हात व एक पाय धडापासून दहा-बारा फुटांवर जाऊन पडला होता. ते शोधावे लागले. घटनास्थळी रक्ताचा सडा होता. रात्रीची वेळ असल्याने मोटार वेगाने जात होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.