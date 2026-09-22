Kagal-Peth Naka Traffic News : कागल-पेठ नाका महामार्गाचे सहापदरीकरण रखडले; MIDC, वाहनधारकांची मोठी गैरसोय, लक्ष्मी टेकडीसह कणेरीवाडीतील रस्ते अपूर्ण

उजळाईवाडी : कागल-पेठ नाका पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे काम रखडल्याने या मार्गावरील प्रस्तावित उड्डाणपूल, व्हीयूपी, एलव्हीयूपी आणि एसव्हीयूपीची कामेही अधांतरी (Kagal Peth Naka highway) आहेत. काही ठिकाणी कामे सुरू झाली असली, तरी अनेक महत्त्वाच्या संरचनांच्या कामांना अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. परिणामी, अपघातांचा धोका, वाहतूक कोंडी आणि स्थानिक नागरिकांची गैरसोय कायम आहे..कागल ते पेठ नाकादरम्यान वाढलेली वाहतूक लक्षात घेऊन विविध ठिकाणी उड्डाणपूल व भुयारी मार्ग प्रस्तावित आहेत. लक्ष्मी टेकडी येथे तीन गाळ्यांचा उड्डाणपूल प्रस्तावित असून पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीकडे जाणाऱ्या अवजड वाहतुकीसाठी तो महत्त्वाचा आहे. मात्र, त्याचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही..कणेरीवाडी फाटा–जाजल पेट्रोल पंप येथे एक व्हीयूपी (जवळपास २० मीटर रुंदीचा भुयारी मार्ग महामार्गाखालून कंटेनर सारख्या वाहनांची वाहतूक करण्यासाठीचा भुयारी मार्ग) व दोन्ही बाजूंना दोन एलव्हीयूपी (प्रामुख्याने दुचाकी, मोटार, जीप यांसारख्या हलक्या वाहनांसाठीचा भुयारी मार्ग), तर कणेरीवाडी कमानीजवळ एक एलव्हीयूपी प्रस्तावित आहे. गोकुळ शिरगाव एमआयडीसी फाटा येथे पूर्वीच्या अरुंद प्रशस्त २० मीटर रुंदीचा उड्डाणपूल, गोकुळ शिरगाव ओढा येथे एलव्हीयूपी आणि मयूर पेट्रोल पंपाजवळ व्हीयूपी प्रस्तावित आहे..Phaltan-Pandharpur Railway Project : ब्रिटिशकालीन फलटण-पंढरपूर रेल्वे प्रकल्पाला वेग! जमीन मोजणी पूर्ण, रेल्वेकडे हस्तांतरणाची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू.उजळाईवाडी शाहू नाका परिसरातून महामार्गाला जोडणाऱ्या ठिकाणी उड्डाणपूल तसेच विमानतळ रोडवर प्रशस्त व्हीयूपी प्रस्तावित आहे. उजळाईवाडीकरांच्या सोयीसाठी स्वतंत्र सुमारे ३२ कोटी रुपयांचा उड्डाणपूल मंजूर करून आणण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिक, विद्यार्थी आणि विमानतळाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठी सुविधा मिळणार आहे..मात्र, या पुलाच्या प्रत्यक्ष कामाला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. सरनोबतवाडी येथे शिवाजी विद्यापीठ व राजाराम तलावाकडे जाण्यासाठी जुन्या छोट्या पुलाऐवजी मोठा व्हीयूपी काम एका बाजूच्या पूर्ण झाले असून दुसरी बाजू अद्याप अपूर्ण आहे, उंचगाव येथे २० मीटर रुंदीचा व्हीयूपी, तर माळीवाडा येथे लांबी-रुंदी वाढवून प्रशस्त एलव्हीयूपी प्रस्तावित आहे. तावडे हॉटेल परिसरातील बास्केट ब्रिजचे काम सुरू झाले आहे..Sardesai Wada in Kasba : छत्रपती संभाजी महाराजांचे महाराष्ट्रातील अखेरचे वास्तव्य असलेला ऐतिहासिक वाडा पडझडीच्या मार्गावर; मुख्यमंत्र्यांकडे संवर्धनासाठी आर्त हाक.पुलांमुळे स्थानिक नागरिक, विद्यार्थी आणि विमानतळाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची मोठी गैरसोय दूर होणार आहे. मात्र, सहापदरीकरण रखडल्याने या पुलासह इतर प्रलंबित कामांनाही गती मिळणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने निविदा प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून कामांना सुरुवात करावी.-उत्तम आंबवडे, सरपंच, उजळाईवाडी.एकाच नवीन पुलावरून वाहतूक सुरूसरनोबतवाडी येथे वारंवार होणाऱ्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर नवीन पुलावर संरक्षण कठड्याऐवजी तात्पुरत्या उपाययोजना उभारून उभारून वाहतूक सुरू ठेवली आहे. या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमुळे पसरीच्या नगर येथे होणाऱ्या अपघातांना आळा बसला आहे. रखडलेल्या कामाचा फटका उजळाईवाडीतील विद्यार्थ्यांनाही बसत आहे. पूर्वीचा एसव्हीयूपी (लहान वाहनांची स्थानिक ये-जा तसेच पादचाऱ्यांसाठीची तुलनेने छोटी भुयारी रचना) बंद झाल्याने उजळाईदेवी हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांना विमानतळ उड्डाणपुलाखालून वळसा घालून जावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांची पायपीट वाढली आहे. गोकुळ शिरगाव परिसरातील काही जमिनींचे भूसंपादनही अद्याप प्रलंबित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.