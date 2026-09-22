कोल्हापूर

Kagal-Peth Naka Traffic News : कागल-पेठ नाका महामार्गाचे सहापदरीकरण रखडले; MIDC, वाहनधारकांची मोठी गैरसोय, लक्ष्मी टेकडीसह कणेरीवाडीतील रस्ते अपूर्ण

Kagal-Peth Naka Highway Six-Laning Work Delayed : कागल-पेठ नाका पुणे-बंगळूर महामार्गाचे सहापदरीकरण रखडल्याने प्रस्तावित उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गांची कामेही अधांतरी आहेत.
Pune Bengaluru National Highway

Pune Bengaluru National Highway

esakal

महादेव वाघमोडे
Updated on

उजळाईवाडी : कागल-पेठ नाका पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे काम रखडल्याने या मार्गावरील प्रस्तावित उड्डाणपूल, व्हीयूपी, एलव्हीयूपी आणि एसव्हीयूपीची कामेही अधांतरी (Kagal Peth Naka highway) आहेत. काही ठिकाणी कामे सुरू झाली असली, तरी अनेक महत्त्वाच्या संरचनांच्या कामांना अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. परिणामी, अपघातांचा धोका, वाहतूक कोंडी आणि स्थानिक नागरिकांची गैरसोय कायम आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Flyover Bridge
Kagal
Pune Bangalore National Highway
Pune Bangalore Highway updates
flyover completion timeline

Related Stories

Kagal Peth Naka Highway
Hasan Mushrif Performs Foundation Ceremony
Karad flyover streetlight testing
Kagal Peth Naka Highway latest update
Marathi News Esakal
www.esakal.com