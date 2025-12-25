Kolhapur Crime: गुलाल, भात, अन् टाचण्या टोचलेले लिंबू... कोल्हापुरात गाभण गायीचा दुर्दैवी मृत्यू; ग्रामस्थांमध्ये दहशत

कोल्हापूरः कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या करवीर तालुक्यात धक्कादायक प्रकार घडला आहे. निगवे खालसा या गावामध्ये गाभण असलेल्या गायीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. गायीच्या गोठ्यात टाचण्या टोचलेले लिंबू, भात आणि त्यावर गुलाल टाकलेला आढळून आला. त्यावरुन हा भानामतीचा प्रकार करुन अंधश्रद्धा पसरवल्याचं दिसून येतंय. या गायीची हत्या झाल्याने अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत..करवीर तालुक्यातल्या निगवे खालसा गावातील एका शेतकऱ्याची गाय गाभण होती. कुणीतरी अज्ञात व्यक्तीने या गायीची हत्या केली आणि करणी केल्याचा बनाव रचला. गायीच्या गोठ्यामध्ये गुलाल लावलेला भात, टाचण्या टोचलेले आणि गुलाल टाकलेले लिंबू होते.. तिथेच काही अंतरावर मृत अवस्थेत पडलेली गाय होती..Navi Mumbai : नवी मुंबईत निवडणूक आणि नववर्ष जल्लोषाची धामधूम; पोलिसांसमोर बंदोबस्ताचे आव्हान.ही गाय गावातील महादेव पाटील यांची असल्याचं कळतंय. धडधाकट गाय सकाळी मृत अवस्थेत आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. मृत गायीच्या शेजारी भानामतीचं साहित्य आढळून आल्यामुळे संताप व्यक्त होतोय. या गंभीर प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी शेतकऱ्याने केली आहे..Kolhapur Election : पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू, पण शब्द दुसऱ्यालाच; महायुतीत इच्छुकांची उघड नाराजी.अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्तया गीता हासुरकर म्हणाल्या की, मृत गायीची हत्या केलेली असून आजूबाजूला भानामतीचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार दिसून येतोय. गाभण गायीची हत्या करुन माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना घडली आहे. जादूटोणा कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. जशी माणसाची हत्या होते तशीच पशूहत्या गंभीर बाब आहे. माणसांबरोबर जनावरं सुरक्षित नाहीत, असंच दिसून येतंय. त्यामुळे कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी हासुरकर यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.