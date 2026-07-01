कोल्हापूर

Kolhapur Child Death : अवघ्या 4 दिवसांपूर्वीच साजरा केला होता वाढदिवस, खेळता खेळता 4 वर्षांच्या रियांशचा गोबर गॅसच्या टाकीत पडून मृत्यू; साबळेवाडीतील घटनेने हळहळ

Four-Year-Old Boy Dies in Gobar Gas Tank Accident : रियांशचा अवघ्या चार दिवसांपूर्वी म्हणजेच २४ तारखेला वाढदिवस झाला होता.
Kolhapur child accident latest news

Kolhapur child accident latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कुडित्रे (कोल्हापूर) : साबळेवाडी (ता. करवीर) येथे खेळताना चार वर्षांच्या चिमुरड्याचा गोबर गॅसच्या टाकीत पडून मृत्यू झाला. रियांश उत्तम पाटील असे या बालकाचे नाव (Kolhapur child accident latest news) असून, तो आई-वडिलांचा एकुलता मुलगा होता. काल दुपारी चारच्या सुमारास ही घटना घडली. रात्री सीपीआर पोलिस चौकीत याची नोंद झाली.

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