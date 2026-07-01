Kolhapur Child Death : अवघ्या 4 दिवसांपूर्वीच साजरा केला होता वाढदिवस, खेळता खेळता 4 वर्षांच्या रियांशचा गोबर गॅसच्या टाकीत पडून मृत्यू; साबळेवाडीतील घटनेने हळहळ

कुडित्रे (कोल्हापूर) : साबळेवाडी (ता. करवीर) येथे खेळताना चार वर्षांच्या चिमुरड्याचा गोबर गॅसच्या टाकीत पडून मृत्यू झाला. रियांश उत्तम पाटील असे या बालकाचे नाव (Kolhapur child accident latest news) असून, तो आई-वडिलांचा एकुलता मुलगा होता. काल दुपारी चारच्या सुमारास ही घटना घडली. रात्री सीपीआर पोलिस चौकीत याची नोंद झाली..काल दुपारी बेंदूर सणासाठी केलेले चिखलाचे बैल घेऊन घराच्या मागे रियांश खेळत होता, तर त्याची आई अनुजा पाटील याही त्याच्यासोबत होत्या. काही वेळाने आई काही कामानिमित्त घरात गेली आणि परत आली असता रियांश तिथे दिसला नाही. आईसह कुटुंबीयांनी त्याचा सर्वत्र शोध घेतला. पण तो कुठेच सापडला नाही..Kolhapur Bus Accident : काळीज पिळवटणारी घटना! कुटुंबाला दवाखान्यात घेऊन जाणाऱ्या शासकीय लिपिकाचा अपघातात दुर्दैवी अंत; पत्नी गंभीर जखमी, चिमुरडी आयसीयूमध्ये!.दरम्यान, घराच्या पाठीमागे असलेल्या गोबर गॅसच्या केबलजवळ रियांशच्या चपला आणि खेळणी आढळल्याने कुटुंबीयांचा काळजाचा ठोका चुकला. संशय आल्याने त्यांनी फावड्याच्या साहाय्याने गॅसमधील गोबर हलवून पाहिले असता रियांश त्यामध्ये सापडला..Delta Waterfall Goa : मित्रांसोबत धबधब्यावर जाणं बेतलं जीवावर! गोव्यात पर्यटनासाठी गेलेल्या 16 वर्षांच्या मुलाचा दुर्दैवी अंत; 'या' प्रसिद्ध धबधब्यावर नेमकं काय घडलं?.त्याला उपचारासाठी सीपीआरमध्ये दाखल केले. मात्र, उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. रियांशचा अवघ्या चार दिवसांपूर्वी म्हणजेच २४ तारखेला वाढदिवस झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.