KDCC Bank Election : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले! आजपासून ठराव प्रक्रिया सुरू, 15 ते 31 डिसेंबरदरम्यान होणार मतदान?

कोल्हापूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या (केडीसीसी) निवडणुकीचा बिगुल वाजला. ठराव गोळा करण्याची प्रक्रिया आज (ता.११) पासून सुरू होईल, अशी माहिती विभागीय सहनिबंधक महेश कदम यांनी दिली. ठराव नऊ सप्टेंबरपर्यंत दाखल करता येणार (KDCC bank election process latest news) आहेत. साधारण १५ ते ३१ डिसेंबर दरम्यान मतदान होण्याची शक्यता आहे..बँकेच्या संचालकांची पंचवार्षिक मुदत पाच जानेवारी २०२७ ला संपते. तत्पूर्वी १५० दिवस आधी निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी लागते. सभासदांकडून ठराव मागण्यासाठी ३० दिवस आहेत. प्रत्येक तालुक्यातील सहायक निबंधक यांच्याकडे ठराव दाखल करता येणार आहे. यासाठी उपनिबंधकांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त केली आहे..'त्या' संस्थांनाच मतदानाचा अधिकारकोल्हापूर जिल्हा बँक निवडणुकीत ज्या संस्थांचे सभासदत्व तीन वर्षांपूर्वीचे आहे, त्यांनाच मतदानाचा अधिकार असणार आहे. त्यामुळे पाच जानेवारी २०२४ पूर्वीच्या सभासद संस्थांना सभासदत्व दिले आहे. व्यक्तीगत गटातील मतदारांना पाच जानेवारी २०२५ म्हणजे दोन वर्षांपूर्वीचे सभासदत्व आवश्यक आहे. आजपर्यंत ६५५ व्यक्तीगत मतदार होते. सध्या केवळ दोन व्यक्तीगत आणि दोन संस्थांचे मतदार हयात आहेत. तरीही यादीत सर्वांची नावे सध्या आहेत..Gokul Milk Union Election 2026 : राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका; 60 दिवसांत 'गोकुळ'ची निवडणूक घेण्याचे आदेश, 15 ऑक्टोबरपूर्वी होणार मतदान?.दरम्यान, ज्या संस्थांचे भागभांडवल अपूर्ण आहे, त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही. साधारण नऊ सप्टेंबरला ठराव दाखल झाल्यानंतर पुढील प्रत्येक टप्प्याचा अंदाज घेता, साधारण १५ ते ३१ डिसेंबर दरम्यान केव्हाही मतदान होऊ शकते. विकास सेवा संस्था १९६९ आहेत. पैकी काही संस्था थकबाकीदार असल्या तरीही त्यांना मतदानाचा अधिकार असणार आहे; मात्र त्यांचे संचालक मतदानास पात्र ठरणार नाहीत. सर्वसाधारण सभा घेऊन संचालकांव्यतिरिक्त सभासदाला ठरावधारक निवडावे लागणार आहे. प्रशासक असलेल्या संस्थेतही ठराव घेण्यासाठी सर्वसाधारण सभा घेऊन ठरावधारकाचे नाव निश्चित करावे लागणार असल्याचेही कदम यांनी स्पष्ट केले..Shaktipeeth Highway Update : शक्तिपीठ महामार्ग आता थेट रेडी बंदर अन् मुंबई-गोवा हायवेला जोडणार! MSRDC चे पुन्हा सर्व्हेचे आदेश, आमदार केसरकरांनी दिली मोठी अपडेट.असे आहेत मतदारगट एक - विकास सेवा संस्था - १९६९गट दोन - कारखाने, सूतगिरणी - ८१गट तीन -प्राथमिक शेतीमाल प्रक्रिया संस्था - ९२२गट चार - अर्बन बॅंका, नागरी पतसंस्था -२०८७गट पाच - पशु, दुग्ध, मत्स्य संस्था - ४३६१गट सहा - इतर पाणी पुरवठा, गृहनिर्माण - २१६७गट सात - व्यक्तीगत - ६५५एकूण - १२ हजार २४३अपात्र संस्थाअवसायनातील - ८०३नोंदणी रद्द - ६७५थकबाकीदार - ३९एकूण - १५१७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.