KDCC Bank Decision : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना! पात्र शेतकऱ्यांच्या व्याजाचा भार 'केडीसीसी' उचलणार; नफ्यातून भरणार 10 कोटींहून अधिक रक्कम

कोल्हापूर : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ मधील पात्र शेतकऱ्यांच्या व्याजाचा भार जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक (केडीसीसी) स्वतः उचलणार आहे. सुमारे १० कोटींहून अधिक व्याजाची ही रक्कम बँक स्वतःच्या नफ्यातून व्याजापोटी भरणार (KDCC Bank interest payment for farmers) आहे. बँकेचे अध्यक्ष व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय झाला..दरम्यान, पात्र शेतकऱ्यांनी कर्जमुक्तीचा लाभ लवकर मिळण्यासाठी लवकर आधार प्रमाणिकरण करावे, असे आवाहन मंत्री मुश्रीफ यांनी केले. कर्जमाफी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२६ अखेरचे व्याजही महाराष्ट्र सरकारने दिले आहे. दरम्यान, या कर्जमुक्ती योजनेचा प्रत्यक्षात लाभ मिळण्यास सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे १ एप्रिल २०२६ पासून कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कर्जमाफीचा लाभ मिळेपर्यंतच्या कालावधीतील व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांना भरायला लागू नये म्हणून बँकेने हा निर्णय घेतला आहे..Ahilyadevi Holkar Loan Waiver : कर्जमाफी अन् 50 हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान! 41 हजार 552 शेतकऱ्यांचे खाते होणार नील; जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती.बँकेच्या संचालक मंडळातील आमदार डाॅ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, माजी खासदार निवेदिता माने, माजी आमदार राजेश पाटील, माजी आमदार संजय घाटगे, ए. वाय. पाटील, भैया माने, बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर, संतोष पाटील, रणजितसिंह पाटील, सुधीर देसाई, रणवीरसिंग गायकवाड, विजयसिंह माने, राजेश पाटील, श्रुतिका काटकर, स्मिता गवळी, कर्मचारी प्रतिनिधी दिलीप लोखंडे व गजानन पाटील आदी सदस्य उपस्थित होते..PM-Kisan Scheme Extension : शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर! 'पीएम किसान' योजनेला 2031 पर्यंत मुदतवाढ; केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा 3.15 लाख कोटींचा मोठा निर्णय.दोन्हीही रक्कम बँकच भरणारराज्य शासनाने कर्जमाफीतील पात्र शेतकऱ्यांवर दोन टक्के दंडव्याज आकारणी करू नये, अशा सूचना दिल्यामुळे ही आकारणी साडेदहा टक्के होते. त्यापैकी दोन टक्के विकास सेवा संस्थांचे मार्जिन असते आणि बँकेचे व्याज साडेआठ टक्के असते. या दोन्हीही रकमा आता बँकच भरणार आहे..‘ॲग्रिस्टॅक’बाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्रॲग्रिस्टॅक नसणाऱ्या व मृत शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार असल्याचेही मंत्री मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले. योजनेमध्ये ॲग्रिस्टॅक नोंदणी नसणारे शेतकरी व मयत शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणिकरण होत नसल्यामुळे लाभाबाबत तांत्रिक अडचणी उद्भवल्या आहेत. यासंदर्भाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले असल्याचे ही मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.