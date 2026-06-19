Kopeshwar Temple : खिद्रापूरच्या कोपेश्वर मंदिराजवळील 'त्या' 71 बेकायदा बांधकामांवर हातोडा पडणार; सर्किट बेंचचे जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट आदेश

कोल्हापूर : खिद्रापूर (ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर) येथील श्री कोपेश्वर मंदिराजवळील ७१ बेकायदा बांधकामांविरुद्ध तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश आज सर्किट बेंचने जिल्हाधिकारी आणि ग्रामपंचायतीला दिले. तसेच शासकीय यंत्रणांच्या निष्काळजीपणावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने नाराजी व्यक्त (Kolhapur High Court heritage protection order) केली. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या डिव्हिजनल बेंचने या प्रकरणी सविस्तर आदेश केले. .दरम्यान, जिल्हाधिकारी, ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांना कठोर कारवाईचे आणि ग्रामपंचायतीला मंदिराच्या लगतच्या परिसरात कोणत्याही बांधकामास परवानगी देण्यास मनाई करणारे महत्त्वाचे निर्देश न्यायालयाने दिले. पुढील सुनावणी ७ जुलैला होणार आहे..पुरातत्त्व विभागाचे अधीक्षक न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्वतः हजर होते. जनहित याचिकेद्वारे कोपेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचा तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील पुरातत्त्वीय वारशाच्या संरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयासमोर मांडला आहे. यामध्ये याचिकादारांकडून ॲड. युवराज नरवणकर यांनी आज न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला..Koyna Dam Security : राज्याला 2 हजार मेगावॉट वीज निर्मिती करणाऱ्या कोयना प्रकल्पाला धोका? दिल्लीहून 'आयबी'चे पथक थेट पोफळीत दाखल, तीन दिवस धरणाची होणार कसून पाहणी.‘एमएसआरडीसी’वर न्यायालयाची नाराजीन्यायालयाने कोपेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद्धाराची जबाबदारी सोपविलेल्या एमएसआरडीसीच्या उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांबाबत नाराजी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.