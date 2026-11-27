खोची (जि. कोल्हापूर) : येथील खोची-दुधगाव मुख्य रस्त्यावर दुधगाव गोंड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या परिसरात रोजच मोठ्या मगरीचा वावर वाढल्यामुळे प्रवासी व शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. १२ ते १५ फूट लांबीची मगर रोज सायंकाळी व रात्री बिनधास्तपणे मुख्य रस्त्यावर वावरत (Crocodile sightings in Khochi village) आहे. वनविभागाकडून मगरीचा ताबडतोब बंदोबस्त करावा, अशी मागणी प्रवासी, शेतकऱ्यांतून होत आहे..परिसरातील शेतात ही मगर दररोज शेतकरी, प्रवाशांना दिसत आहे. सध्या ऊसतोडीचा हंगाम सुरू आहे. त्यामुळे ऊसतोडणी कामगार रात्री परिसरात उसाची वाहने भरण्यासाठी जात आहेत. अंधारात या मगरीकडून ऊसतोडणी कामगारांवर हल्ला होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..मुख्य रस्त्यावरच ही मगर ठाण मांडून बसत असल्यामुळे प्रवाशांना मगर बाजूला गेल्याशिवाय पुढील प्रवास करता येत नाही. तसेच ही मगर परिसरातील मोठ्या ऊस पिकातही बिनधास्तपणे फिरत आहे. त्यामुळे शेतकरी, महिला कामगारांनी शेताकडे जाणे टाळले आहे..Shaktipeeth Highway Farmers Protest : 'मरायच्या आधी कार्य घालायला आलाय का?'; शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीला शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध, पोलिस बंदोबस्तातही मोजणी रोखली.मगरीचा वावर; नागरिकांनी घ्यावी खबरदारी!खोची-दुधगाव रस्त्यावरून रात्रीचा प्रवास करताना विशेष सतर्कता बाळगावी.रस्त्यावर मगर दिसल्यास तिच्याजवळ जाण्याचा किंवा तिला हुसकावण्याचा प्रयत्न करू नये.मगरीला दगड मारणे, छेडणे किंवा फोटो काढण्यासाठी जवळ जाणे टाळावे.शेतात जाताना विशेषतः अंधाराच्या वेळी एकट्याने जाणे टाळावे.मगर दिसल्यास सुरक्षित अंतर राखून तातडीने वनविभागाला माहिती द्यावी.ऊसतोडणी कामगारांनी रात्री काम करताना विशेष काळजी घ्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.