Doctor Assault Case : महिला डॉक्टरला धक्काबुक्की अन् जीवे मारण्याची धमकी! कोल्हापुरातील ग्रामीण रुग्णालयात मद्यधुंद कर्मचाऱ्याचा हायव्होल्टेज ड्रामा, उर्मट शिपायाविरुद्ध गुन्हा दाखल

कुडित्रे (कोल्हापूर) : खुपिरे येथील ग्रामीण रुग्णालयात एका महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्याला धक्काबुक्की करत रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ व जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार (Kolhapur rural hospital assault case) घडला. शासकीय कामात अडथळा आणून दहशत निर्माण करणाऱ्या रुग्णालयातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जन सत्तूर सहेरिया (वय ३२, रा. खुपिरे) याच्याविरुद्ध करवीर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. .तीन महिन्यांपूर्वी सहेरिया मद्यप्राशन करून आला असताना त्याला समज दिली होती. कार्यालयीन अधीक्षकांसमोर माफी मागूनही त्याची उर्मट भाषा सुरूच आहे. त्याने महिला डॉक्टरांना धक्काबुक्की केली. आम्ही समिती मानत नाही, पायाखाली तुडवू, असे आव्हान देणाऱ्या या उर्मट कर्मचाऱ्याची तातडीने बदली करा.-संजय पाटील, सदस्य, स्थानिक आरोग्य समिती.बदली न केल्यास आंदोलनदरम्यान, वरिष्ठांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन चौकशी करावी, या कर्मचाऱ्याची गुरुवारपर्यंत बदली न केल्यास काम बंद आंदोलनाचा इशारा रुग्णालयातील अन्य कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे..आठ कर्मचाऱ्यांकडून तक्रारखुपिरे (ता. करवीर) येथील ग्रामीण रुग्णालयात एका महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्याला धक्काबुक्की प्रकरणी संशयित सहेरिया याच्याकडून होणाऱ्या त्रासाबाबत रुग्णालयातील आठ कर्मचाऱ्यांनी वैद्यकीय अधीक्षकांकडे लेखी तक्रारी केल्या आहेत..कामावर मद्यप्राशन करून येणे, सतत गैरहजर राहणे आणि माझे कोणी काही करू शकत नाही, अशी धमकी आदींचा त्यात समावेश आहे. त्याच्या वर्तनामुळे रुग्णालय त्रस्त आहे. यापूर्वी कार्यालयीन अधीक्षकांनी त्याला तीन वेळा कारणे दाखवा नोटीस बजावली. मात्र, त्याच्या वर्तनात बदल झाला नाही, असेही त्यात म्हटले आहे..याबाबत करवीर पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः खुपिरे ग्रामीण रुग्णालयात हा प्रकार ११ जुलैला रात्री पावणेनऊच्या सुमारास घडला. येथील महिला वैद्यकीय अधिकारी रुग्णांची तपासणी करून एका रुग्णाला सलाईन लावत होत्या. यावेळी मद्यधुंद अवस्थेत असलेला संशयित कर्मचारी जन सहेरिया याने शासकीय कामात अडथळा आणला. मला सुई लावून द्या, मी घरी जाणार आहे, असे म्हणत त्याने महिला डॉक्टरांना धक्काबुक्की केली व हुज्जत घातली..डॉक्टरांनी त्याला समजावण्याचा प्रयत्न केला असता, त्याने अर्वाच्य भाषा वापरत तुम्ही घरी जाऊन स्वतःचे काही बरे-वाईट करून घेतल्यास आम्ही जबाबदार नाही, अशी भाषा वापरली. तसेच रुग्णालयातील इतर कर्मचाऱ्यांनाही त्याने जीवे मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी महिला अधिकाऱ्याने दिलेल्या तक्रारीवरून करवीर पोलिसांनी संशयित जन सहेरिया याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे. या प्रकरणी अंमलदार वायदंडे तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.