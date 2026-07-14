कोल्हापूर

Doctor Assault Case : महिला डॉक्टरला धक्काबुक्की अन् जीवे मारण्याची धमकी! कोल्हापुरातील ग्रामीण रुग्णालयात मद्यधुंद कर्मचाऱ्याचा हायव्होल्टेज ड्रामा, उर्मट शिपायाविरुद्ध गुन्हा दाखल

woman medical officer assaulted at Khupire Rural Hospital : खुपिरे ग्रामीण रुग्णालयात महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्याला धक्काबुक्की करून शिवीगाळ व जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याविरोधात करवीर पोलिसांनी सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल केला.
Why was woman doctor assaulted in Kolhapur?

Why was woman doctor assaulted in Kolhapur?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कुडित्रे (कोल्हापूर) : खुपिरे येथील ग्रामीण रुग्णालयात एका महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्याला धक्काबुक्की करत रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ व जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार (Kolhapur rural hospital assault case) घडला. शासकीय कामात अडथळा आणून दहशत निर्माण करणाऱ्या रुग्णालयातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जन सत्तूर सहेरिया (वय ३२, रा. खुपिरे) याच्याविरुद्ध करवीर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

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