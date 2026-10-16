Karveer Police Action : कोल्हापूर-गगनबावडा मार्गावर खुपिरेतील 'वरपे फार्म हाऊस'वर पोलिसांची धाड; अर्धनग्न अवस्थेत डान्स करणाऱ्या तीन तरुणांसह एका महिलेला घेतलं ताब्यात

कोल्हापूर : कोल्हापूर-गगनबावडा मार्गावर खुपिरे येथील ‘वरपे फार्म हाउस’वर सुरू असलेल्या ओल्या पार्टीवर करवीर पोलिसांनी छापा टाकला. बंद खोलीत मोठ्या आवाजात गाणी लावून मद्यधुंद व अर्धनग्न अवस्थेत अश्लील हावभावांत डान्स करणाऱ्या तीन तरुणांसह एका महिलेला पोलिसांनी ताब्यात (Kolhapur farmhouse raid) घेतले. पवन पुंडलिक पवार (वय २६), सौरभ राजाराम कळके (२७, दोघे, रा. दोनवडे, ता. करवीर) आणि श्रीधर बबन वरपे (३०, रा. जयसिंगपूर, ता. शिरोळ) अशी संशयितांची नावे आहेत..पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, खुपिरे येथील वरपे फार्म हाउसवर एका महिलेला बोलावून घेऊन, बेकायदेशीरपणे दारू पिऊन व मोठ्या आवाजात गाणी लावून दंगा सुरू असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांना मिळाली होती. त्यांनी तत्काळ उपनिरीक्षक श्वेता पाटील, हवालदार रणजित पाटील, प्रकाश कांबळे, अमोल चव्हाण यांच्या पथकाला घटनास्थळी पाठवून दिले..रस्त्यालगतच असलेल्या फार्महाउसमध्ये एका बंद खोलीमध्ये तीन तरुण आणि एक महिला मद्यधुंद अवस्थेत अश्लील गाण्यांवर अश्लील हावभाव करून डान्स करत असल्याचे दिसून आले. पोलिसांनी संशयित पवन पवार, सौरभ कळके आणि फार्म हाउसचा मालक श्रीधर वरपे याला ताब्यात घेतले..Kolhapur Ambabai Temple : अंबाबाईच्या दरबारात भाविकांचा महापूर; 90 हजारहून अधिक जणांनी घेतलं दर्शन, तिरुपतीहून आलेला मानाचा शालू आज देवीला अर्पण होणार.वस्तीलगतच धिंगाणा...खुपिरेतील वरपे फार्महाउस वस्तीपासून काही अंतरावर आहे. कोणाचीही भीती नसल्याच्या अविर्भावात संशयितांनी मोठ्या आवाजात साउंड सिस्टीम लावली होती. तसेच एका महिलेलाही बोलावून घेतले होते. मद्यधुंद अवस्थेत अशा प्रकारचे धाडस करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांमधून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.