Ravikiran Ingawale : 'शरद कोराणे यांना कारागृहात इंजेक्शन देऊन संपवलं...'; रविकिरण इंगवलेंच्या व्हायरल ऑडिओमुळे खळबळ, कोराणे कुटुंबाची सखोल चौकशीची मागणी

कोल्हापूर : कोराणे कुटुंबीयांना वारंवार लक्ष्य करणाऱ्या रविकिरण इंगवले यांची दहशत मोडीत काढा, अशी मागणी कोराणे कुटुंबीयांनी निवेदनाद्वारे पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांच्याकडे केली. शरद कोराणे यांना कारागृहात इंजेक्शन देऊन संपविले, सम्राट कोराणे यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकविले, अशा इंगवले यांच्या वक्तव्यांची (Ravikiran Ingawale viral audio) सखोल चौकशी करण्याची मागणीही पूजा कोराणे, नगरसेविका अर्चना कोराणे यांनी केली. .मोका कारवाई झालेल्या शरद कोराणे यांचा ११ जुलै २०२३ ला मृत्यू झाला. यानंतर तीन वर्षांनी रवीकिरण इंगवले याच्या आवाजातील व्हायरल ऑडिओत आपण कारागृहात शरद कोराणेला एचआयव्हीचे इंजेक्शन दिल्याचा दावा करण्यात आला. यानंतर पुन्हा सम्राट कोराणे याला पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मदतीने मोका गुन्ह्यात अडकवल्याचाही ऑडिओ समोर आला होता. कोराणे यांच्यासोबत राजकीय वैमनस्य बाळगून हा प्रकार सुरू असल्याने याची चौकशी करावी, अशी मागणी यावेळी केली..Ravi Patil FIR : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मतदारांची नावे वगळल्याप्रकरणी भाजप नेते डॉ. रवी पाटील यांच्यासह 20 जणांवर गुन्हा दाखल, पोलिसांची मोठी कारवाई.खंडणी, मारामारीप्रकरणी रवीकिरण इंगवलेसह काही साथीदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. मात्र, अद्याप इंगवलेसह काही जण पसार आहेत. त्याना तातडीने अटक करून दहशत मोडून काढा, अशी मागणी शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख सुजित चव्हाण यांनी केली. यावेळी माजी नगरसेवक उत्तम कोराणे, हर्षल सुर्वे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.