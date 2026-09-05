कोल्हापूर

Kolhapur Smart Meter : स्मार्ट मीटरला विरोध, महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी वाद न घालता थेट दारातील खांबवरच बसवलं मीटर

Smart Meter Installation Faces Opposition in Kuditre : कुडित्रे येथे स्मार्ट मीटर बसविण्याला ग्राहकांचा विरोध असतानाही महावितरण कर्मचाऱ्यांनी तीन घरांसमोरील खांबांवर मीटर बसविले.
Kolhapur Smart Meter

Kolhapur Smart Meter

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कुडित्रे : महावितरण कंपनीकडून राबविण्यात येत असलेल्या स्मार्ट मीटर मोहिमेवरून कुडित्रे (ता. करवीर) येथे ग्राहक आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद आहे. स्मार्ट मीटर बसविण्यास विरोध करणाऱ्या ग्राहकांच्या थेट दारातील खांबावरच मीटर बसविले आहेत.

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