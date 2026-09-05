Kolhapur Smart Meter : स्मार्ट मीटरला विरोध, महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी वाद न घालता थेट दारातील खांबवरच बसवलं मीटर

कुडित्रे : महावितरण कंपनीकडून राबविण्यात येत असलेल्या स्मार्ट मीटर मोहिमेवरून कुडित्रे (ता. करवीर) येथे ग्राहक आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद आहे. स्मार्ट मीटर बसविण्यास विरोध करणाऱ्या ग्राहकांच्या थेट दारातील खांबावरच मीटर बसविले आहेत. .तर याच कारवाई दरम्यान गावात पाच घरांमध्ये चालणारा वीजचोरीचा प्रकार उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली आहे. अचूक वीज बिल आणि वीज गळती रोखण्यासाठी महावितरणने तालुक्यात स्मार्ट मीटर बसविण्याची मोहीम सुरू केली आहे..Vidyanand Bapat : पुण्यात दहीहंडी उत्सवात विद्यानंद बापट यांचा AI व्हिडिओ, मिस्टर बिन यांचा देखील फोटो लावला.कुडित्रे गावात गेल्या दोन दिवसांपासून स्मार्ट मीटर जोडण्याचे काम सुरू असून, स्थानिक ग्राहकांकडून त्याला कडाडून विरोध केला जात आहे. गुरुवारी आणि शुक्रवारी कर्मचारी आणि ग्राहकांत जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली..मात्र, विरोधाला न जुमानता महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी वाद न घालता तीन ग्राहकांच्या थेट घरासमोरील खांबावरच मीटर बसविले. दरम्यान, या मोहिमेदरम्यान कर्मचाऱ्यांनी पाच घरांमध्ये सुरू असणारी थेट वीजचोरी रंगेहाथ पकडून संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली..पालिका मुख्यालयातच शिवसेना शाखाप्रमुखाची भाजप नेत्याला धक्काबुक्की, पायऱ्यांवरून ढकलत हल्ल्याचा प्रयत्न; Video Viral."महावितरणने दारात खांबावर स्मार्ट मीटर बसविणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. आमचा या कारभाराला आणि स्मार्ट मीटरला तीव्र विरोध राहील."- अजित पाटील, माजी उपसरपंच, कुडित्रे"स्मार्ट मीटर अचूक असून त्यात स्मार्ट फीचर आहेत. आपला वापर आपल्या मोबाईलवर पाहू शकतो. सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाचपर्यंत प्रतियुनिट ८५ पैसे सवलत मिळते. स्मार्ट मीटर बसविणे कायद्याने बंधनकारक आहे. बिलाबाबत शंका असल्यास त्वरित निराकरण केले जाईल."- विनायक पाटील, उपकार्यकारी अभियंता, महावितरण, फुलेवाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.