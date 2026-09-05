Kunbi Caste Certificate : लाखभर नोंदी असूनही दाखले मिळेना! कोल्हापुरात 97 हजार मराठा बांधव कुणबी दाखल्याच्या प्रतीक्षेत; 'या' कारणामुळे होतोय उशीर

कोल्हापूर : जिल्ह्यात विविध अभिलेखांत आढळलेल्या एकूण एक लाख ४० हजार ५३१ कुणबी नोंदींपैकी ९७ हजार ८८५ जणांना अद्याप कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.त्यासाठी ‘अर्थ’पूर्ण मागणी होत असल्याने अर्ज करायचा कसा, असा मराठा समाजासमोर (Kolhapur Kunbi records caste certificate) आहे. उपलब्ध नोंदी पाहता कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी अर्जदारांची प्रतीक्षा करण्यापेक्षा जिल्हा प्रशासनाकडून गावस्तरावरच दाखले देण्यासाठी हालचाली होणे अपेक्षित होते, असा सूर मराठा समाजात आहे. तसे न झाल्याने तीन वर्षांत केवळ ४३ हजार ६४६ कुणबी जात प्रमाणपत्रे दिली आहेत..प्रशासनाकडून कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा नोंदींच्या आधारे २४ ऑक्टोबर २०२३ पासून कुणबी जात प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. सकल मराठा समाजाचे समन्वयक रूपेश पाटील म्हणाले, ‘जीर्ण रेकॉर्डच्या नावाखाली अनेक गावांत नोंदी महसूल विभागात धूळ खात पडल्या आहेत..Kudal ACB Trap : NOC साठी मागितली चांदीची अंगठी! कुडाळ नगरपंचायतीचा स्वच्छता निरीक्षक 'एसीबी'च्या जाळ्यात; पांडुरंग नाटेकरविरोधात गुन्हा दाखल.मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मोडी लिपीतील दहा लाख कागदपत्रे अद्याप तपासलेली नाहीत. ती तातडीने तपासावीत. पुराभिलेखागार विभागातील वंशावळींचे भाषांतर विभागानेच मराठीत करून द्यावे. जेणेकरून आर्थिक व मानसिक पिळवणूक थांबेल.’.तालुका नोंदी केलेले अर्ज जात प्रमाणपत्र दिलेली संख्या नामंजूर अर्ज प्रलंबित अर्जकरवीर १६३१२ १२८८६ १२६११ २२३ ५२गगनबावडा २०६१ ६९६ ६८९ ७ ०राधानगरी ६०५६ ८५५५ ८५१८ १९ १८कागल १८१०० २७६६ २७२० ३६ १०हातकणंगले ८८४८ ९८८ ९७४ १ १३शिरोळ ९१ ४४ ४३ ० १शाहूवाडी २७७६७ ५५८५ ५५६६ १९ ०पन्हाळा ३६३८३ ७१२२ ६९५५ १६७ ०गडहिंग्लज २४१७ ४७३ ३३२ १३८ ३चंदगड २ ८४ ३३ ५१ ०आजरा १३२५७ १३८५ १३५७ २३ ५भुदरगड ४९९२ २९१३ २८४८ २६ ३९मुद्रांक ४९ ० ० ० ०महापालिका/न.पा./जि. प. ३३८३ ० ० ० ०जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख ८ ० ० ० ०पुराभिलेखागार ८०२ ० ० ० ०कारागृह अधीक्षक ३ ० ० ० ०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.