Kolhapur Loudspeaker : कोल्हापूर साउंड सिस्टीमसमोर अर्धा मिनिट थांबलो, नाकातून आले रक्त

Sound System Kolhapur : सानेगुरुजी येथील सागर सर्जेराव साळोखे (वय ३५) हे गेल्या रविवारी पत्नीसोबत शहरात येत असताना मंगळवार पेठेतील शाहू बँकेजवळ दोन मंडळांच्या साउंड सिस्टीम सुरू होत्या. केवळ अर्धा ते एक मिनिटच ते साउंड सिस्टीमच्या सान्निध्यात आले. पण, पुढे काही वेळातच त्यांच्या नाकातून रक्त येऊ लागले. भयभीत झालेल्या साळोखे दांपत्याने हा प्रकार नातेवाइकांना सांगितल्यानंतर त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल केले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..२४ ऑगस्टला रात्री नऊ वाजता घडलेली ही घटना सागर साळोखे यांनी 'सकाळ'शी शेअर केली. ते म्हणाले, 'गणेश आगमन मिरवणुकीच्या निमित्ताने दोन मंडळांचा साउंड सिस्टीम जोरात सुरू असताना रस्त्यावरही मोठी गर्दी होती. येथून पुढे आल्यानंतर काही वेळेतच मला अस्वस्थ वाटू लागले. त्यामुळे तेथून थेट पुन्हा घरी जाण्याचा निर्णय घेतला.मात्र, थोडे अंतर पुढे गेल्यानंतर नाकातून रक्त येऊ लागल्याने थांबलो. ही माहिती नातेवाइकांना दिल्यानंतर त्यांनी तत्काळ खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मोठ्या आवाजामुळे रक्तदाब वाढून नाकातील नसा तुटल्याने रक्त येत असल्याचे निदान झाल्यानंतर उपचार सुरू करण्यात आले. आता रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला असून, आणखी महिनाभर खबरदारी घेण्याच्या सूचना डॉक्टरांनी दिल्या आहेत.'.Kolhapur Ganpati 2025 : कोल्हापुरात विषय हार्डच असतो, गणपतीसाठी एक किलोचा सोन्याचा हार; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते अर्पण.मोठ्या आवाजापासून लांबच राहा...'पोलिस प्रशासनासह अनेक सामाजिक संघटना साउंड सिस्टीम व लेझरच्या दुष्परिणामाबाबत प्रबोधन करतात. बरीच मंडळी साउंड सिस्टीमच्या सान्निध्यात येण्याचे टाळतात. तरीही अशा घटना घडू शकतात आणि त्या प्रसंगी जीवावर बेतू शकतात. त्यामुळे विसर्जन मिरवणुकीवेळी सर्वांनीच काळजी घ्यावी', असे आवाहनही सागर साळोखे यांनी केले.दहा सिस्टीम चालक, मालकांवर गुन्हाउचगाव (ता. करवीर) येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीमध्ये उच्च आवाजाची साउंड सिस्टीम लावल्याबद्दल आणखीन दहा सिस्टीम चालक, मालकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. यापूर्वी उचगाव येथील सुमारे १८ साउंड सिस्टीम चालक, मालकांवर गुन्हा दाखल झाला आहे.याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, मंगळवारी (ता. २) उचगाव येथे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या गणेशमूर्तींची विसर्जन मिरवणूक होती. यावेळी काही मंडळांसमोरील साउंड सिस्टीम चालक, मालकांनी परवानगीपेक्षा जास्त आवाजाचा वापर करून मानवी, जीवित, आरोग्य आणि सुरक्षिततेला धोका पोहोचेल, अशा पद्धतीने आवाजाची तीव्रता वाढविली होती..अजित कला, क्रीडा, सांस्कृतिक मंडळ (सत्या ग्रुप), स्वराज्य मित्र मंडळ, भाजी मंडई, शिवशक्ती स्पोर्टस्, मंगेश्वर कॉलनी, पंचरत्न तालीम मंडळ, जैन कदम गल्ली, शिवशक्ती तरुण मंडळ, यादववाडी, सम्राट तरुण मंडळ, बाबानगर, एबीएस तालीम, शेवट बस स्टॉप, लेटस क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळ (लेटस ग्रुप), संयुक्त मंगेश्वर गल्ली, एक्स बॉईज, आंबेडकर चौक या मंडळांचा त्यामध्ये समावेश होता. या मंडळांसमोर साउंड सिस्टीम चालविणाऱ्या आशीष जयपाल सूर्यवंशी (रा. आळते, ता. हातकणंगले), सिद्धार्थ रामचंद्र भोसले (रा. कोरेगाव, ता. कोरेगाव, जि. सातारा)..उमेश कुंडलिक वाईंगडे (रा. उचगाव), वैभव माणकेश्वर धुरुपे (रा. स्वामी व्यंकटेश सोसायटी, न्यू सांगवी, पुणे), सचिन आनंदा जोंधळे (रा. बाचणी, ता. कागल), अक्षय तानाजी मोरे (रा. नेर्ले, ता. करवीर), प्रबुद्ध महेंद्र निकाळगे (रा. फलटण, जि. सातारा), फैय्याज धवल मकानदार (रा. रेठरे बुद्रुक, ता. कऱ्हाड, जि. सातारा), ओंकार माणिक राजपूत (रा. देशमुख गल्ली, सातारा), रितेश राजेश पाटील (रा. शंभर फुटी रोड, सांगली) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. याबाबतची फिर्याद पोलिस हेड कॉन्स्टेबल सतीश दिलीप माने यांनी दिली असून, अधिक तपास सहायक फौजदार विजय कोळी करत आहेत..