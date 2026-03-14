Kolhapur LPG Cylinder : गॅस टंचाईच्या अफवांना पूर्णविराम; कोल्हापूर जिल्ह्यात घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरेसा साठा असल्याची जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती

कोल्हापूर : सद्यःस्थितीत जिल्ह्यात गॅस सिलिंडरचा पुरेसा साठा आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारची भीती बाळगू नये. गॅस सिलिंडरचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. पुरवठा साखळी पूर्णपणे सुरक्षित व सुरळीत आहे, असे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी आज येथे सांगितले. .नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जिल्ह्यात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण होणार असल्याच्या चर्चांमुळे नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. .Gas Shortage: गॅसटंचाईची धास्ती! नव्या नियमांमुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम; वितरण केंद्राबाहेर रांगा.त्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील इंधन आणि गॅस साठ्याचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला. या बैठकीला अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी मोहिनी चव्हाण यांच्यासह सर्व प्रांत, तहसीलदार, गॅस पुरवठादार कंपन्यांचे अधिकारी उपस्थित होते..येडगे म्हणाले, 'सर्व गॅस वितरक व तेल कंपन्यांकडील माहितीनुसार गॅसचा पुरवठा नियमितपणे सुरू आहे. सर्व गॅस एजन्सींवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरीय दक्षता पथके स्थापन केली आहेत. .Kolhapur Gas Shortage : टंचाईच्या अफवा, नागरिक 'गॅस'वर; सिलिंडर मिळविण्यासाठी धावाधाव, वितरण केंद्रांवर रांगा.कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे, जादा दराने विक्री किंवा इतर अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. रुग्णालये आणि विद्यार्थ्यांची शासकीय वसतिगृहे आदींना गॅस सिलिंडरचा पुरवठा प्राधान्याने करावा..संयम बाळगायुद्धजन्य परिस्थितीमुळे गॅस सिलिंडर पुरवठ्यावर परिणाम होईल, हा निव्वळ गैरसमज असून नागरिकांनी 'पॅनिक बुकिंग' किंवा विनाकारण सिलिंडरचा साठा करण्याचा प्रयत्न करू नये. अतिरिक्त साठा करण्याच्या प्रवृत्तीमुळेच कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ शकते. .त्यामुळे प्रत्येकाने गरजेनुसारच सिलिंडरची नोंदणी करावी. जिल्ह्यात पुढील अनेक दिवसांचा साठा उपलब्ध असून समाजमाध्यमांवरील दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांवर विश्वास न ठेवता नागरिकांनी संयम बाळगून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. .काळाबाजाराची माहिती द्यासिलिंडरचा काळाबाजार, साठेबाजी वा जादा दराने विक्री होत असल्यास तत्काळ हेल्पलाईन क्रमांक ०२३१-२६५५५७९ किंवा व्हॉटस् ॲप क्रमांक ८३९०७३२०२६ वर संबंधित ठिकाणाचा पत्ता, छायाचित्र पाठवावे, असे जिल्हापुरवठा अधिकारी मोहिनी चव्हाण यांनी सांगितले.