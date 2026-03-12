Kolhapur Gas Storage : गॅस तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन सतर्क; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वितरण केंद्रांची तपासणी

कोल्हापूर : जिल्हा पुरवठा अधिकारी मोहिनी चव्हाण यांनी आज जिल्ह्यातील विविध गॅस वितरण केंद्रांची पाहाणी केली. यामध्ये त्यांनी ग्राहकांची संख्या आणि गॅसचे वितरण यांचा आढावा घेतला. .तसेच शासनाच्या नियमाप्रमामे सर्व वितरण केले जाते का, याची खातर जमा केली. तपासणीच्या पहिल्या दिवशी कोठेही अनियमितता दिसली नाही. गॅसपुरवठा हा सध्या अतिसंवेदनशील मुद्दा बनला आहे..Kolhapur Gas Shortage : टंचाईच्या अफवा, नागरिक ‘गॅस’वर; सिलिंडर मिळविण्यासाठी धावाधाव, वितरण केंद्रांवर रांगा.शासनाने आखाती युद्धाची तीव्रता ओळखून व्यावसायिक आणि औद्योगिक गॅसपुरवठा बंद केला आहे. केवळ घरगुती गॅसपुरवठा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर आज पुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील गॅस वितरण केंद्राची तपासणी करण्यास सुरुवात केली. .यामध्ये त्यांनी शासकीय नियमाप्रमाणे पुरवठा होत आहे का, ग्राहकांची संख्या किती, व्यावसायिक आणि घरगुती गॅस किती, सिलिंडरची मागणी किती, साठा किती आणि वितरण किती याबाबत माहिती घेतली. तसेच घरगुती ग्राहकांना वेळेत सिलिंडर घरपोच द्या. कोणत्याही परिस्थितीत काळाबाजार होणार नाही याची दक्षता घ्या, अशा सूचना दिल्या..Kolhapur Gas Cylinder Shortage : कोल्हापुरात सिलिंडरसाठी रांगा, नागरिकांचे उन्हातान्हात प्रचंड हाल; प्रशासनाची भूमिका काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.