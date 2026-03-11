कोल्हापूर

Kolhapur Gas Shortage : टंचाईच्या अफवा, नागरिक ‘गॅस’वर; सिलिंडर मिळविण्यासाठी धावाधाव, वितरण केंद्रांवर रांगा

Rumor of LPG Panic : कोल्हापुरात आज सकाळी गॅस टंचाईच्या अफवेमुळे अचानक गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. आखाती युद्धामुळे घरगुती गॅस पुरवठा थांबणार असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर पसरल्यानंतर नागरिकांनी सिलिंडर मिळवण्यासाठी शहरातील वितरण केंद्रांकडे धाव घेतली.
Citizens stand in long queues

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : आखाती युद्धामुळे घरगुती गॅस पुरवठा थांबविणार, टंचाई होणार या अफवेमुळे नागरिकांनी आज शहरातील वितरण केंद्रांवर सिलिंडर घेऊन रांगा लावल्या. ऑनलाईन गॅस नोंदणी न होणे, नोंदणी करूनही गॅस न मिळणे यामुळे नागरिकांत गॅसबाबत संभ्रम पसरला.

