Kolhapur Gas Shortage : टंचाईच्या अफवा, नागरिक ‘गॅस’वर; सिलिंडर मिळविण्यासाठी धावाधाव, वितरण केंद्रांवर रांगा

कोल्हापूर : आखाती युद्धामुळे घरगुती गॅस पुरवठा थांबविणार, टंचाई होणार या अफवेमुळे नागरिकांनी आज शहरातील वितरण केंद्रांवर सिलिंडर घेऊन रांगा लावल्या. ऑनलाईन गॅस नोंदणी न होणे, नोंदणी करूनही गॅस न मिळणे यामुळे नागरिकांत गॅसबाबत संभ्रम पसरला..अनेक ठिकाणी वितरक आणि नागरिक यांच्यात शाब्दिक चकमकी झाल्या. दुपारपर्यंत नागरिकांना गॅस उपलब्ध झाल्यामुळे वातावरण निवळले. घरगुती गॅस मुबलक असून, पुरठ्यात अडचण नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..Gas Shortage: गॅसटंचाईची धास्ती! नव्या नियमांमुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम; वितरण केंद्राबाहेर रांगा.व्यावसायिक गॅस पुरवठा बंद केल्याचे वृत्त समाजमाध्यमांवरून आणि प्रसार माध्यमातून प्रसारित झाले. घरगुती गॅसचा पुरवठाही बंद होईल, असा संभ्रम नागरिकांत झाला. आज सकाळी नागरिकांनी गॅससाठी बुकिंग करायला सुरुवात केली. .शासनाने गॅस नोंदविण्यासाठी असणारा १५ दिवसांचा कालावधी २५ दिवसांवर केला. मात्र, याची कल्पना नागरिकांना नव्हती. त्यामुळे नागरिकांनी नेहमीप्रमाणे नोंदणी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, २५ दिवस न झाल्याने त्यांची नोंदणी झाली नाही. .LPG Cylinder: महत्वाची बातमी! मुंबईत एलपीजी गॅसचा तुटवडा; हॉटेल-रेस्टॉरंट्स अडचणीत, गॅस रिफिलसाठी वाढली प्रतीक्षा.मात्र, युद्धामुळे गॅसपुरवठा थांबविला आहे, असा गैरसमज नागरिकांचा झाला. त्यामुळे नागरिकांनी सकाळपासून सिलिंडर घेऊन वितरण केंद्रांवर रांगा लावल्या. संभाजीनगर, राजारामपुरी, शाहुपूरी, कसबा बावडा यासह सर्वच भागातील वितरण केंद्रांवर रांगा होत्या. .तांत्रिक अडचणीगॅस नोंदणी करण्यासाठीचे पोर्टल अपडेट करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे दिवसातील काही काळ हे पोर्टल बंद असते. त्यामुळेही घरगुती गॅस संपला आहे, असा ग्राहकांचा गैरसमज झाला. मात्र, पोर्टल सुरू असून गॅस नोंदणीही सुरू आहे..गॅस वितरकांना प्रशासनाच्या सूचनाग्राहकांच्या घरी जाऊन सिलिंडर पोहोचवावेतवितरण केंद्रावरून गॅस सिलिंडरची विक्री करू नयेगॅस नोंदणी केल्याचा ओटीपी घेऊनच गॅस वितरण करावेघरगुती गॅस व्यावसायिक कारणासाठी दिल्यास कारवाई .जिल्ह्यातील गॅसपुरवठा आढावाकंपनी वितरक ग्राहकआयओसीएल २४ १,८५,६९३एचपीसीएल ५४ ६ लाखबीपीसीएल ३४ ४ लाख ७ हजार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.