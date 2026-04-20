Mahamastakabhishek Adinath Tirthankar : अक्षय्य तृतीयेचा अभूतपूर्व उत्साह! जैन मठात 18 प्रकारच्या द्रव्यांनी भगवान आदिनाथ तीर्थंकर मूर्तीवर महामस्तकाभिषेक

कोल्हापूर : महाराष्ट्रासह कर्नाटकातील शेकडो श्रावक-श्राविकांची उपस्थिती, अक्षय्य तृतीयेचा शुभ दिन अन् मंगलमय व उत्साही वातावरणात काल सायंकाळी शुक्रवार पेठ येथील स्वस्तिश्री लक्ष्मीसेन जैन मठ येथे २८ फुटी भगवान आदिनाथ तीर्थंकर मूर्तीवर महामस्तकाभिषेक करण्यात आला. यंदाचे हे ६५ वे वर्ष असून, यावेळी १८ हून अधिक विविध प्रकारचे अभिषेक करण्यात आले..हा महामस्तकाभिषेक सोहळा आचार्य सकलकीर्तीजी महाराज व आचार्य चंद्रप्रभूसागर महाराज यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व स्वस्तिश्री लक्ष्मीसेन भट्टारक महास्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली झाला. मुख्य यजमान पदाचा सन्मान कांचन भिवटे परिवारास मिळाला. त्यांच्या हस्ते चंद्रप्रभू तीर्थंकर तसेच जाज्ज्वल्य देवी, ज्वाला मालिनी माता व आदिनाथ तीर्थंकर यांचे पूर्ण अभिषेक करण्यात आला..दुग्धाभिषेक, इक्षुरस (उसाचा रस), कुंकूम, हळदी, रक्तचंदन, श्वेतचंदन तसेच सर्वऔषधी नारिकेल, कषायचूर्ण, कलकचूर्ण, अष्टगंध पूर्णसुगंधित द्रव्य असे विविध अभिषेक मूर्तीवर करण्यात आले. यानंतर शांतीधार होऊन पुष्पवृष्टी करण्यात आली..यावेळी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, बेळगावचे आमदार अभय पाटील, माजी आमदार संजय पाटील-हालोंडीकर, महापालिका स्थायी समिती सभापती विशाल शिराळे, विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर, महिला व बालकल्याण समिती उपसभापती दीपा ठाणेकर, नगरसेवक प्रतापसिंह जाधव, रत्नेश शिरोळकर, नगरसेविका प्रतिज्ञा उत्तुरे, माधवी गवंडी, माजी नगरसेवक किरण शिराळे, अजित ठाणेकर, दक्षिण भारत जैन सभेचे संजय शेटे उपस्थित होते..दिवसभरात ध्वजारोहणासह विविध कार्यक्रमजैन मठ येथे सकाळी ७.३० वाजता ध्वजारोहण होऊन मुख्य पूजा विधी सुरू झाले. मंदिरातील सर्व मूर्तीवर पंचामृत अभिषेक करण्यात आला. दुपारच्या सत्रात स्वस्तिश्री लक्ष्मीसेन महास्वामी यांचा पट्टाभिषेक वर्धापन दिन झाला. या कार्यक्रमांचे संयोजन उत्सव समितीचे बाबूराव मगदूम, सुरेश रोटे, जे. बी. पाटील, संजय आडके, महावीर मगदूम, सुरज माणगावकर, सुरेश मगदूम, अतुल होनोले, विशाल शेटे आदींनी केले.