Kolhapur Land Fraud : मळवीवाडी जमीनप्रकरणी आरोपीची जिल्हाधिकारी कार्यालयात चौकशी;शिक्का ताब्यात, वरिष्ठांनी घेतली माहिती

कोल्हापूर: चंदगड तालुक्यातील मळवीवाडी येथील जमिनीच्या बेकायदेशीर व्यवहार प्रकरणातील आरोपी राजेंद्र विष्णू माळी याला आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणून त्याची चौकशी करण्यात आली. यावेळी तेथे असणारा जिल्हाधिकाऱ्यांचा मूळ शिक्का पोलिसांनी ताब्यात घेतला. माळी ज्या उपजिल्हाधिकारी (महसूल) विभागात काम करत होते, तेथेही पोलिसांनी तपासाच्या अनुषंगाने माहिती घेतली. या प्रकरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती घेतली आहे. मळवीवाडी येथील जमिनीच्या व्यवहाराची बनावट कादपत्रे तयार करून त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांचा.कारवाईचा प्रस्ताव देण्याचे आदेश या गुन्ह्यात महसूल विभागातील जे कर्मचारी संशयित आहेत त्यांच्यावरील कारवाईचा प्रस्ताव देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. पोलिसांकडून या संबंधीचा अहवाल आल्यावर प्रत्यक्ष निलंबनाची कारवाई केली जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली..शिक्का मारून गैरव्यवहार केला आहे. या प्रकरणी महसूल सहायक राजेंद्र विष्णू माळी, महेश मल्लिकार्जुन बसापुरे यांना ताब्यत घेतले आहे. राजेंद्र हा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी (महसूल) येथे काम करत होता. त्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिक्क्याचा गैरवापर केल्याचा संशय आहे..पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतल्यावर आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणले. त्याला त्याच्या विभागात चौकशीसाठी नेण्यात आले. तेथे चौकशी करून पोलिसांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा मूळ शिक्का ताब्यात घेतला. तसेच या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने अन्य माहितीही जिल्हाधिकारी कार्यालयातून घेतली. जिल्हाधिकाऱ्यांचा मूळ शिक्काच गुन्ह्यात वापरला की बनावट शिक्का बनवला याचा तपास पोलिस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.