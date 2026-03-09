Kolhapur Market : बाजार समितीत अपुऱ्या मनुष्यबळाचा पेच; सुरक्षारक्षकांना दिले लिपिकांचे काम, नवीन नोकरभरतीला खो

कोल्हापूर : गेल्या तीन वर्षांत शेती उत्पन्न बाजार समितीतील अनेक कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे मनुष्यबळ अपुरे पडत असल्याने सुरक्षारक्षकांना लिपिक पदाची कामे दिली आहेत. .तसेच यापूर्वी वादग्रस्त ठरलेल्या नोकरभरतीतील ‘त्या’ २९ कर्मचाऱ्यांना विद्यमान संचालक मंडळाने कायम नियुक्तीची पत्रे दिली आहेत. अशात नवीन भरतीला शासनाने निर्बंध घातल्याने बाजार समितीतील नोकरभरतीला ‘खो’ बसला आहे. यातून बाजार समितीतील मनुष्यबळाचा वापर कळीचा मुद्दा बनला आहे. .Municipal Employee Pay : समाविष्ट गावांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात आणि पदावनती; आयुक्तांनी पुनर्विचार आदेश दिला!.बाजार समितीत दहा वर्षांपूर्वी झालेली ३७ कर्मचाऱ्यांची नोकरभरती वादग्रस्त ठरली. त्यानंतरही दुसरी नोकर भरतीची जाहिरात तत्कालीन संचालक मंडळाने दिली. तेव्हा राज्यभरातील चार हजारांवर उमेदवारांनी अर्ज भरले होते..ते सर्व अर्ज बाजूला ठेवून तत्कालीन संचालक मंडळाने आपल्या जवळच्या नात्यातील व्यक्तींना नोकरभरतीत स्थान देत २९ कर्मचाऱ्यांची भरती केली. ती भरती नियमबाह्य असल्याचे आरोप करीत तत्कालीन तीन संचालकांनी उपनिबंधक कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली. एकाने न्यायालयात दावा दाखल केला. .Kolhapur Jaltirth : हजारो हात राबले, २६ टन कचऱ्याचा उठाव; ‘जलतीर्थ कोल्हापूर’, शहरवासीय, सामाजिक संस्थांसह महापालिकेचे ४५० कर्मचारी सहभागी.उपनिबंधक कार्यालयाने केलेल्या चौकशीत भरती नियमबाह्य असल्याचा ठपका ठेवला. त्यानंतर एक अशासकीय प्रशासक मंडळ, दोन संचालक मंडळाच्या काळात या कर्मचाऱ्यांना अभय देण्यात आले. विद्यमान संचालक मंडळाने तर कहर करीत या कर्मचाऱ्यांना बाजार समितीच्या सेवेत कायम केले. .राज्य शासनाने बाजार समित्यांचे विभाजन करण्याचे आदेश काढले. त्यानुसार कोल्हापुरात प्रत्येक तालुक्याला एक बाजार समिती होणार आहे, असे बाजार समितीचे विभाजन झाल्यास नव्याने भरती करावी लागेल..त्यानुसार आणखी किमान ४० कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याबाबत काही संचालकांच्या पातळीवर बोलणी झाली. अशी भरती झाल्यानंतर विभाजन झाल्यास भरती झालेल्या कर्मचारी वर्गाला इतर तालुक्यांत स्थापन होणाऱ्या बाजार समितीकडे शासन वर्ग करेल, असा अंदाजाही बांधला गेला. मात्र, शासनाने नोकर भरती करू नये, असे आदेश दिल्याने तोही विषय बारगळला..नवीन भरती नाही अन् जुन्यांची भरती वादातबाजार समितीत १५० कर्मचाऱ्यांचे शेडयुल मंजूर आहे. सध्या बाजार समितीत १०४ कर्मचारी कार्यरत आहेत. यात वादग्रस्त भरती प्रकरणातील पहिले ३७ व नंतरच्या २९ कर्मचाऱ्यांना कायम केले आहे. त्यांच्या वेतनवाढीचाही विषय आला आहे. सध्याचे वेतन कमीत कमी ३० हजार ते ७० हजारांपर्यंत आहे. त्यामुळे बाजार समितीचा आर्थिक भार वाढला आहे. त्यामुळे ‘नवीन नोकर भरती नाही आणि जुन्यांची नोकर भरती वादात’ अशा प्रकारामुळे बाजार समितीचे कामकाज चालविण्यासाठी सुरक्षारक्षकांना लिपिक पदावर काम दिले आहे..‘बाजार समितीला सध्या कर्मचारी संख्या कमी पडते आहे, हे वास्तव आहे. सुरक्षारक्षकांची सेवा १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाली आहे. ते अनुभवी आहेत. पूर्वी सात फाटक होते व ५० सुरक्षारक्षक होते. सध्या बाजार समितीला प्रमुख दोन व एक उपफाटक आहे. त्यामुळे पंधरा-वीस सुरक्षारक्षकांवर काम भागविले जाते. उर्वरित सुरक्षारक्षकांना लिपिकांचे काम दिले आहे. यातही फाटकावर गाड्या तपासणी करण्यापासून ते पावत्या तपासण्यापर्यंतचे ‘फिल्ड’वरील काम दिले आहे. तसेच शासनाचे आदेश असल्यामुळे नवीन भरती तूर्त होणार नाही.- विरेंद्र पाटील, अध्यक्ष, सीआयआय, दक्षिण महाराष्ट्र विभाग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.