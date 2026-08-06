Masai Plateau Reel : इन्स्टाग्रामवर रील करणं पडलं महाग! मसाई पठारावर हुल्लडबाजी करणाऱ्या 5 तरुणांना वन विभागाचा मोठा दणका, असं काय घडलं?

देवाळे (जि. कोल्हापूर) : सोशल मीडियावर रील टाकून प्रसिद्धी मिळवण्याच्या नादात मसाई पठार संवर्धन राखीव क्षेत्रातील नैसर्गिक वनस्पती नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाच तरुणांना वन विभागाने (Kolhapur Forest Department action) पकडले. त्यांच्याकडून उपद्रव शुल्कापोटी ११ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे..बादेवाडी कक्ष क्रमांक ६३५ येथील मसाई पठार परिसरात हा प्रकार घडला. इन्स्टाग्राम आयडीवरून तीन ऑगस्टला एक रील प्रसारित करण्यात आली होती. या रीलमध्ये संवर्धन राखीव क्षेत्रातील नैसर्गिक वनस्पती नष्ट करण्याचा प्रयत्न दिसून येत होता. ही बाब वनपरिक्षेत्र अधिकारी व वनपाल पन्हाळा यांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी संबंधित इन्स्टाग्राम आयडीचा शोध घेतला..चौकशीअंती पाच जणांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीदरम्यान सर्वांनी आपला गुन्हा मान्य केला. त्यानंतर त्यांच्याकडून ११ हजार रुपये उपद्रव शुल्क वसूल करण्यात आले. ही कारवाई उपवनसंरक्षक कोल्हापूर धैर्यशील पाटील आणि सहायक वनसंरक्षक (वनी व कॅम्पा) प्रियांका दळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रा.) पन्हाळा अजित माळी, वनपाल पन्हाळा सागर पताडे, वनरक्षक पन्हाळा राहुल जोनवाल आणि वनरक्षक कोतोली किरण पाटील यांनी केली..Koyna Water Project : कोयनेचे पाणी मुंबईला नेण्यासाठी 40 हजार कोटींचा खर्च! वाशिष्ठीत वाया जाणारे पाणी मुंबईची भागवणार तहान? कोयनाच्या अवजलावर डोळा?.जैवविविधतेला धोकामसाई पठारावर पावसाळा सुरू झाल्यापासून पर्यटकांची गर्दी होत आहे. काही अतिउत्साही व मद्यपी पर्यटकांकडून नेहमीच स्पोर्टस् व्हेईकलने स्टंट करून सोशल मीडियावर टाकण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे पठारावरील जैवविविधतेला धोका पोहोचत आहे. तसेच मऊ मातीवरील फुलांचे येणारे ताटवे गाड्यांच्या टायरखाली नष्ट झाले आहेत..या उपाययोजना करण्याची गरजसंवर्धन क्षेत्राशी संबंधित रील्स, पोस्टवर वन विभागाने नियमित लक्ष ठेवावेदोन्ही प्रवेशद्वारांवर नियम व दंडाबाबत स्पष्ट व ठळक सूचना फलक लावावेतपठारावर दोन्ही प्रवेशद्वार ठिकाणी वनरक्षकांची गस्त व सीसीटीव्हीची व्यवस्था करावीकडक कारवाई करून नुकसानीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी दंड वाढवावा व गंभीरप्रकरणी गुन्हे दाखल करावेतस्पोर्टस् व्हेईकल व मोटार यांना प्रवेश देताना मोठ्या रकमेची डिपॉझिट घ्यावी व गाडीने स्टंटबाजी केली असेल, तर डिपॉझिट जप्त करणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.