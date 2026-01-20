कोल्हापूर

Kolhapur Mayor : महापौरपदाच्या आरक्षणावर ठरणार समीकरणे ; प्रत्येक पक्षाची स्वतंत्र आघाडी म्हणून होणार नोंद?

Political Equations : महापौरपदाच्या आरक्षणावरून महापालिकेतील सर्व पक्षांचे राजकीय गणित बदलण्याची शक्यता,आरक्षण सर्वसाधारण राहिल्यास ज्येष्ठ महिला नगरसेविकांना संधी मिळण्याची शक्यता
Political leaders and councillors closely watch the mayor reservation process

Political leaders and councillors closely watch the mayor reservation process

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिकेत महायुतीतील मित्रपक्षांची एकत्रित आघाडी करण्यापेक्षा प्रत्येक पक्षाची स्वतंत्र नोंदणी केली जाण्याची शक्यता आहे. स्वतंत्र की एकत्रित यातील कोणता पर्याय फायदेशीर ठरेल हे पाहून निर्णय घेतला जाणार आहे.

