Kolhapur Mayor : महापौरपदाच्या आरक्षणावर ठरणार समीकरणे ; प्रत्येक पक्षाची स्वतंत्र आघाडी म्हणून होणार नोंद?

कोल्हापूर : महापालिकेत महायुतीतील मित्रपक्षांची एकत्रित आघाडी करण्यापेक्षा प्रत्येक पक्षाची स्वतंत्र नोंदणी केली जाण्याची शक्यता आहे. स्वतंत्र की एकत्रित यातील कोणता पर्याय फायदेशीर ठरेल हे पाहून निर्णय घेतला जाणार आहे. .जनसुराज्यशक्ती पक्षाचा एकमेव सदस्य स्वतंत्र राहणार की कोणत्या पक्षाच्या आघाडीत समाविष्ट होणार हे ठरवावे लागणार आहे. दरम्यान, गुरुवारी (ता. २२) निघणाऱ्या महापौरपदाच्या आरक्षणाकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. .Ahilyanagar News: अहिल्यानगरमध्ये महापौरपदाच्या आरक्षणाची प्रतीक्षा; इच्छुकांची फिल्डिंग, 'स्वीकृत'साठीही मोर्चेबांधणी, पुढील आठवड्यात हालचाली!.यंदा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी की आणखी कशाचे आरक्षण पडणार यावर पक्षांची समीकरणे ठरणार आहेत. महापौर निवडीच्या सभेपूर्वी पक्षांची नोंदणी विभागीय आयुक्तांकडे होणे अपेक्षित असते. त्यामुळे निवडीच्या सभांसाठी व्हीप बजावणे, तो नाकारल्यास कारवाई अशी प्रक्रिया करता येणे सोपे होते. .त्यामुळे २२ जानेवारीनंतर या नोंदणीसाठी वेग येणार आहे. त्यासाठी नगरविकास विभागाकडून महापालिकेला सदस्यांची नोंदणी करून घेण्याचे पत्र मिळाले आहे. त्याप्रमाणे नगरसचिव विभागाकडून नूतन नगरसेवकांना नोंदणी करण्याबाबत तसेच त्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे सादर करण्याबाबतची पत्रे उद्या (ता. २०) दिली जाणार आहेत..Kolhapur Election : प्रभाग बदला, आरक्षण स्वीकारा! निवडणुकीत पक्षांचे नवे फॉर्म्युले अमलात,जागा वाटपाच्या शेवटच्या टप्प्यात राजकीय डावपेच.त्याबरोबरच अर्हता कायद्याची माहितीही दिली जाणार आहे. जनसुराज्यशक्ती हा पक्ष राज्यातील सत्तेत महायुतीतील मित्रपक्ष आहे. त्यामुळे महापालिकेतील आघाडीत समाविष्ट होणार की स्वतंत्र राहणार हे ठरवावे लागणार आहे. शिवसेना ठाकरे गटाच्या एकमेव नगरसेविका आहेत. त्याही कॉंग्रेसच्या आघाडीत राहणार की स्वतंत्र हेही पक्षांना ठरवावे लागणार आहे..२०१५ नंतरच्या पाच वर्षांच्या सभागृहात ओबीसी महिला व सर्वसाधारण गटातील महिलेसाठी आरक्षित होते. त्यानंतरचा पाच वर्षाचा कालावधी गेला आहे. नवीन पाच वर्षांतील महापौरपदाचे आरक्षण ठरवले जाणार आहे. .पहिल्या टप्प्यातील पदासाठी आरक्षण पडणार की सर्वसाधारण राहणार याची उत्सुकता लागली आहे. सर्वसाधारण गटासाठी महापौरपद राहिले तर ज्येष्ठ असल्याने काही महिला नगरसेविकांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत संबंधित पक्षातील नेत्यांचा निर्णय अंतिम राहणार आहे. .आतापासूनच भेटीगाठी गेल्या सभागृहातील तसेच पूर्वीची आरक्षणे पाहिल्यानंतर महापौरपद सर्वसाधारण गटासाठी राहण्याची दाट शक्यता आहे. पहिल्यांदा भाजपचा महापौर होण्याचे संकेत मिळत असल्याने त्यातील जे जुने नगरसेवक आहेत, त्यांनी नेत्यांच्या भेटीगाठी चालवल्या आहेत..नगरसेवकांचे गॅझेट प्रसिद्धमहापालिका प्रशासनाने मतमोजणीनंतर सर्व विजयी उमेदवारांचा प्रभाग क्रमांक, जागा क्रमांक, आरक्षण, सदस्याचे नाव, पक्षाचे नाव याची माहिती शासनाकडे राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यासाठी पाठवली होती. त्यानुसार आज राजपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. यानंतर आता तो नगरसेवक नेमका कुठे आहे हे समजण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी होण्याची गरज आहे.