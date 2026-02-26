Kolhapur Protest : असंघटित कामगारांसाठी तरतूद करा; मजदूर संघाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

कोल्हापूर : असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना आरोग्य, पेन्शन इत्यादीसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करा, यासह अन्य मागण्यांसाठी आज भारतीय मजदूर संघाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘सरकार जगाओ आंदोलन’ केले. .त्यानंतर त्यांनी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. यावेळी मजदूर संघाचे अखिल भारतीय उद्योग प्रभारी चंद्रकांत धुमाळ यांनी आंदोलकांना मार्गदर्शन केले..MNREGA Strike : 'मनरेगा' कर्मचाऱ्यांचा एल्गार! बेमुदत संपामुळे राज्यातील ग्रामीण विकासकामे पूर्णपणे ठप्प.निवेदनातील माहितीनुसार, देशामध्ये लाखो कामगार, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिड डे मिल कामगार, आशा कर्मचारी अशा विविध योजनांमध्ये काम करीत आहेत. या कामगारांना रोज किमान ८ ते १० तास काम करावे लागते..सरकार त्यांच्यावरचा कामाचा भार सतत वाढवत असून, त्या बदल्यात तोकडे मानधन देते. मानधनात वाढ करावी, त्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून दर्जा द्यावा. या आंदोलनामध्ये वंदना कामठे, रवींद्र एडके, प्रवीण जाधव, तेजस मडीवाल, तेजसिंग माने, ज्योती तावरे, राहुल भालबर, रमेश थोरात, भगवान खाडे, मुकुंद जोशी, दिलीप मेडशिंगे, एस. एन. पाटील यांच्यासह कामगार सहभागी झाले होते..Nashik Farmers Protest : वनहक्कासाठी आदिवासींचा एल्गार; नाशिक-गुजरात महामार्ग सलग दुसऱ्या दिवशी ठप्प!.प्रमुख मागण्यापेन्शन किमान पाच हजार रुपये करा. त्यावर महागाई भत्ता लागू करावीज कंत्राटी कामगारांना महामंडळाच्या सेवेमध्ये कायम कराआशा, अंगणवाडी सेविकांना कर्मचारी म्हणून घोषित कराकिमान वेतन, वैद्यकीय मदत, पेन्शन द्यारिक्त जागा त्वरित भरा, घरेलू कामगार मंडळ पुनर्गठित करून बंद असलेल्या योजना सुरू कराराष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत कायम करासुरक्षारक्षकांना वेळेवर वेतन द्याविद्युत कंपन्यातील खासगीकरण रद्द करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.