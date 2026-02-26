कोल्हापूर

Kolhapur Protest : असंघटित कामगारांसाठी तरतूद करा; मजदूर संघाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

Bharatiya Mazdoor Sangh : असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना आरोग्य, पेन्शन आणि किमान वेतनाच्या हमीसाठी कोल्हापुरात भारतीय मजदूर संघाने ‘सरकार जगाओ आंदोलन’ छेडले.
Bharatiya Mazdoor Sangh workers protesting

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना आरोग्य, पेन्शन इत्यादीसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करा, यासह अन्य मागण्यांसाठी आज भारतीय मजदूर संघाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘सरकार जगाओ आंदोलन’ केले.

