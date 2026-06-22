Kolhapur MIDC Updates : टाकळीत 'एमआयडीसी'साठी 47.63 हेक्टर गायरान देणार; महसूल मंत्री बावनकुळे यांचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्य, काय आहे सरकारचा प्लॅन?

मुंबई : कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यात औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मौजे टाकळी येथील एकूण ४७.६३ हेक्टर शासकीय व गायरान जमीन (Takli industrial development Maharashtra) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) औद्योगिक प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यास मंजुरी दिली. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रस्तावाला रविवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली..या निर्णयानुसार, मौजे टाकळी (ता. शिरोळ) येथील गट क्रमांक १३५० मधील १२.८६ हेक्टर गायरान जमीन, १५.०० हेक्टर शासकीय जमीन तसेच गट क्रमांक ११९४ मधील १९.७७ हेक्टर गायरान जमीन अशी एकूण ४७.६३ हेक्टर जमीन एमआयडीसीला भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने आणि कब्जेहक्काने देण्यात येणार आहे. ही जमीन औद्योगिक प्रकल्प उभारण्यासाठी वापरण्यात येणार असून, या जमिनीचे कृषिक दराने प्रचलित बाजारमूल्यानुसार मूल्य निश्चित करून त्याची संपूर्ण रक्कम एमआयडीसीकडून वसूल करण्यात येणार आहे..Lote MIDC Water Crisis : कोकणातील उद्योगांवर 40 वर्षांत प्रथमच मोठं संकट! 15 जूनपासून एमआयडीसीचे पंपिंग स्टेशन बंद; पुढील दोन दिवसांत सर्व कंपन्या कुलूप लावणार.उद्योगांना बळ मिळेलबावनकुळे म्हणाले की, ‘राज्यातील औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक असलेल्या जमीन उपलब्धतेच्या प्रक्रियेला शासन अधिक गतिमान करत आहे. कोल्हापूरसारख्या प्रगत जिल्ह्यात उद्योगवाढीसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज आहे. या निर्णयामुळे शिरोळ परिसरात औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना मिळेल, रोजगारनिर्मिती वाढेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.