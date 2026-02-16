कोल्हापूर

Mining Impact : मायनिंगमुळे वन्यजीवांचा भ्रमण मार्ग खंडित होण्याचा धोका; जिल्ह्याच्या पश्चिम भागातील स्थिती, सह्याद्री पट्ट्याचे दोन भाग पडण्याची शक्यता

Wildlife Corridors : शाहूवाडी, राधानगरी, आजरा आणि भुदरगड या तालुक्यांतील वाढत्या खाण प्रकल्पांमुळे सह्याद्रीच्या सलग जंगल पट्ट्याचे दोन भाग पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या हालचालींवर नियंत्रण न ठेवल्यास वन्यजीव व मानवी जीवन दोन्ही धोक्यात येऊ शकते.
शिवाजी यादव -सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
विकासाच्या नावाखाली जंगल हद्दीत गुपचूप प्रकल्प सुरू करण्याच्या हालचाली आहेत. त्यातून वर्दळ वाढून भविष्यात जंगलांची होणारी हानी वन्यजीव व मानवी जीवनावर गंभीर संकट निर्माण करू शकते. त्यामुळे वनविभाग व महसूल विभागाने डोळसपणे, कायद्याचा बडगा उचलून जंगल रक्षणासाठी सतर्क राहणे आवश्यक आहे. अन्यथा न भरून येणारी पर्यावरणीय हानी अटळ आहे. यासंदर्भातील आढावा घेणारी मालिका आजपासून..

