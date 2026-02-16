Mining Impact : मायनिंगमुळे वन्यजीवांचा भ्रमण मार्ग खंडित होण्याचा धोका; जिल्ह्याच्या पश्चिम भागातील स्थिती, सह्याद्री पट्ट्याचे दोन भाग पडण्याची शक्यता

विकासाच्या नावाखाली जंगल हद्दीत गुपचूप प्रकल्प सुरू करण्याच्या हालचाली आहेत. त्यातून वर्दळ वाढून भविष्यात जंगलांची होणारी हानी वन्यजीव व मानवी जीवनावर गंभीर संकट निर्माण करू शकते. त्यामुळे वनविभाग व महसूल विभागाने डोळसपणे, कायद्याचा बडगा उचलून जंगल रक्षणासाठी सतर्क राहणे आवश्यक आहे. अन्यथा न भरून येणारी पर्यावरणीय हानी अटळ आहे. यासंदर्भातील आढावा घेणारी मालिका आजपासून...कोल्हापूर : जिल्ह्याच्या पश्चिम भागातील घनदाट जंगलातून पूर्वापार रस्ते, वाटा व घाटमार्ग अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे नियमित वर्दळ असते. या भागाला जोडलेल्या शाहूवाडीसह अन्य तीन तालुक्यांतील मायनिंगमुळे वन्यजीवांचा दक्षिण व उत्तर भागातील भ्रमण मार्ग खंडित होण्याचा धोका आहे. .स्थलांतरामुळे कोकण होतेय भकास.दोन मोठ्या कंपन्यांनी मायनिंगची क्षमता वाढवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. मायनिंगचे प्रमाण वाढल्यास केवळ पर्यावरणालाच नव्हे, तर जंगल हद्दीतील गाव, वाडी व वस्त्यांतील लोकांच्या जीवनावरही गंभीर परिणाम होऊ शकतो..शाहूवाडी तालुक्यातील घनदाट जंगल भागात सध्या तीन मायनिंग कंपन्यांचे प्रकल्प सुरू आहेत. दोन कंपन्यांच्या परवानग्या प्रलंबित असून, त्या मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आणखी दोन कंपन्यांकडून मायनिंग सुरू होण्याची शक्यता आहे. .Sindhudurg Gaur : जंगलातून थेट रस्त्यावर येणाऱ्या गव्यांना अडवणार लोखंडी कुंपण; सिंधुदुर्गात पायलट प्रकल्प सुरू.मायनिंग सुरू आहे, तेथे जाण्यासाठी स्वतंत्र रस्ते आहेत. या रस्त्यांपासून १५ किलोमीटर अंतरावर दोन राज्य मार्ग, सुमारे ८० किलोमीटरवर दोन महामार्ग आहेत. त्यामुळे येथे अवजड वाहनांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ आहे. भुदरगड, राधानगरी व आजऱ्याच्या जंगल भागातही कमी प्रमाणात का होईना मायनिंग सुरू असल्याचे सांगितले जाते..या चार तालुक्यांतील जंगलांची सलगता शाहूवाडी मार्गे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाशी जोडली आहे. शाहूवाडी तालुका सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या प्रवेशद्वारावरच आहे चारही तालुक्यांत वाघांच्या वावराची नोंद आहे. व्याघ्र प्रकल्पात पूर्वीचे वाघ तसेच नव्याने आणून सोडलेले चार वाघ (नर व मादी) आहेत. भविष्यात वाघांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. .अशा परिस्थितीत मायनिंग सुरू राहणे, त्याचा विस्तार होणे व क्षेत्रफळ वाढणे यामुळे जंगलाच्या हानीचा धोका अधिक वाढू शकतो. पश्चिम भागातून कोकणात उतरणारे पाच घाट रस्ते आहेत. त्यापैकी शाहूवाडीतील आंबा व अणुस्कुरा या दोन घाटांच्या परिसरात मायनिंग प्रकल्प कार्यरत आहेत. चंदगड, आजरा, भुदरगड व राधानगरी भागातून येणारे वन्यजीव गगनबावडामार्गे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाकडे स्थलांतर करतात. .मात्र, या मार्गावरील मायनिंगमुळे वन्यजीवांच्या हालचालींना अडथळा येणार आहे. त्यामुळे सह्याद्रीच्या पश्चिम पट्ट्याचे दोन भाग पडण्याचा धोका असून, वन्यजीव संवर्धनासाठी ही गंभीर अडचण ठरू शकते..याचा ठोस पुरावा म्हणजे तीन वर्षांपूर्वी आजरा भागातील दोन हत्ती शाहूवाडीतील येळवण-जुगाई परिसरात आले होते. ते सुमारे पंधरा दिवस त्या जंगलात फिरत होते व नंतर परत आपल्या मार्गाने निघून गेले होते..कोल्हापूरच्या जंगल पट्ट्यातील मायनिंगचा प्रश्न गंभीर आहे. मायनिंग क्षेत्र व संख्या वाढल्यास वन्यजीवांच्या भ्रमण मार्गाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे मायनिंग नियंत्रणात ठेवणे व वन्यजीवांना कोणताही धोका पोहोचणार नाही, याची काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.- रोहन भाटे, मानद वन्यजीव रक्षक .दृष्टिक्षेपात...शाहूवाडी तालुक्यातील मायनिंग प्रकल्प- ६भुदरगड तालुक्यातील मायनिंग प्रकल्प-४राज्य मार्ग ते मायनिंग प्रकल्प अंतर- १५ ते २५ किमीमायनिंगशी संबंधित वाहनांची रोजची वर्दळ-१०० ते १५०रात्री होणारी वाहतूक - सुमारे ७० टक्के.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.