कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र, सोलापूर ग्रामीण व अक्कलकोट-गाणगापूर दर्शनासाठी जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी कोल्हापूर-मिरज-गुलबर्गा या विशेष रेल्वे सेवेला नवीन थांबे मंजूर केले (Kolhapur Gulbarga special train new stops) आहेत. प्रवाशांच्या वाढत्या मागणीचा आणि सोयीचा विचार करून भारतीय रेल्वेने तसा निर्णय घेतला असून, १४ नोव्हेंबर २०२६ ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत ही गाडी धावणार आहे..या विशेष गाडीला प्रवाशांच्या मागणीनुसार माढा, मोहोळ, अक्कलकोट रोड, दुधनी, गाणगापूर रोड या नवीन स्थानकांवर थांबा दिला आहे. यामुळे अक्कलकोट, गाणगापूर येथे दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांची सोय होणार आहे. ही रेल्वे आठवड्यातून पाच दिवस (सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार आणि रविवार) धावणार असून, मंगळवार व शुक्रवार या दोन दिवशी ही सेवा बंद राहील..Adani Tarale Project : अदानी समूहाला मोठा धक्का! साताऱ्यातील 'तारळे' प्रकल्पाचे काम तात्काळ थांबवण्याचे वनविभागाचे आदेश; थेट धाडली कारणे दाखवा नोटीस.हे महत्त्वाचे...कोल्हापूर - गुलबुर्गा (गाडी क्र. ०१४५१) : ही गाडी छत्रपती शाहू टर्मिनसवरून सकाळी ६ वाजून १० मिनिटांनी सुटेल व दुपारी ४ वाजून १० मिनिटांनी गुलबर्ग येथे पोहोचेल. मार्गात ती मिरज (सकाळी ७.३०), सांगोला (१०.५०), पंढरपूर (दुपारी १२.१५), कुर्डूवाडी (१.१०), माढा (१.४३ - नवीन थांबा), मोहोळ (२.०५ - नवीन थांबा), सोलापूर (२.३०), अक्कलकोट रोड (३.०५ - नवीन थांबा), दुधनी (३.२४ - नवीन थांबा), गाणगापूर रोड (३.४० - नवीन थांबा) या प्रमुख स्थानकांवर थांबेल..गुलबुर्गा-कोल्हापूर (गाडी क्र. ०१४५२) : परतीच्या प्रवासात ही गाडी गुलबर्ग येथून सायंकाळी ६ वाजून १० मिनिटांनी सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी पहाटे ५ वाजून ४० मिनिटांनी कोल्हापूरला पोहोचेल. मार्गात ती गाणगापूर रोड (सायंकाळी ६.२९), दुधनी (६.४९), अक्कलकोट रोड (रात्री ७.०४), सोलापूर (८.२५), मोहोळ (८.५९), माढा (९.१९), कुर्डूवाडी (९.४५), पंढरपूर (रात्री ११.२०) आणि मिरज (पहाटे ३.००) या स्थानकांवर थांबा घेईल. याशिवाय हातकणंगले, जयसिंगपूर, आरग, बेळंकी, सलगरे, कवठे महांकाळ, लंगरपेठ, ढालगाव, म्हसोबा डोंगरगाव, जवळे, वासूड, मोडलिंब स्थानकांवरही गाडीला नेहमीप्रमाणे थांबा असेल..Solapur Collector S Karthikeyan Rescue Operation : अधिकारी असावा तर असा! मजुरांचा जीव वाचवण्यासाठी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकीयेन सलग 18 तास घटनास्थळी ठाण मांडून.गाडीची रचनाप्रवाशांच्या सुविधेसाठी या गाडीला एकूण १८ आयसीएफ डबे जोडले आहेत. यामध्ये ४ एसी ३-टियर, ६ स्लीपर क्लास, ६ जनरल अनरिझर्व्हड आणि २ दिव्यांग व गार्ड डब्यांचा समावेश आहे. पश्चिम महाराष्ट्र व सोलापूर परिसरातील सर्व प्रवाशांनी आणि भाविकांनी या विशेष रेल्वे सेवेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन रेल्वे प्रवासी संस्थेच्या मिरज जंक्शनतर्फे करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.