Kolhapur Moneylending Crime : अभियंता महिलेकडून सावकारांनी सहा लाखांपोटी वसूल केले 2.5 कोटी; दोन वर्षीय मुलीच्या अपहरणाचाही प्रयत्न, तिघांना अटक

कोल्हापूर : साडी विक्री, बॅटरी दुरुस्ती व्यवसायासाठी घेतलेल्या सहा लाखांच्या कर्जापासून सुरू झालेला सावकारी पाश अडीच कोटी रुपयांपर्यंत (Kolhapur Moneylending Case) गेला. वडिलांच्या भविष्य निर्वाह निधीतील पैसे, आईचे दागिने गहाणवट ठेवून रक्कम भागवली तरी कर्ज फिटले नाही. दोन वर्षांच्या चिमुकलीचे अपहरण करण्याची भीती घालत सावकारांनी तब्बल दोन कोटी ५२ लाख रुपये वसूल केल्याची फिर्याद गीता स्वप्नील मोरे (वय ३२, रा. सोनाळी, ता. करवीर, सध्या रा. चिंतामणी पार्क, फुलेवाडी रिंगरोड) यांनी करवीर पोलिस ठाण्यात दिली..पोलिसांनी या प्रकरणी तीन महिलांसह आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करत तिघांना अटक केली आहे. सिद्धेश मिलिंद गायकवाड (वय २१, सध्या रा. मथुरानगरी, फुलेवाडी रिंगरोड, मूळ रा. शिवाजी पेठ), अजिंक्य संभाजी जाधव (२६, फुलेवाडी रिंगरोड), स्वाती सुनील सिन्नूर (२३, रा. शिवाजी पेठ) या तिघांना अटक झाली..गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये स्वप्नील जाधव ऊर्फ लालाशेठ, सरिता मिलिंद गायकवाड, तेजस चंद्रकांत माने, गायत्री अजिंक्य साळोखे, अजिंक्य अशोक साळोखे (रा. शिवाजी पेठ) यांचा समावेश आहे. अटक केलेल्या दोन संशयितांना आज न्यायालयाने पाच ऑक्टोबरपर्यंत कोठडी सुनावली. सहायक पोलिस निरीक्षक शिवाजी करे तपास करीत आहेत..Pune ACB Trap : 'वर्दी'ला पुन्हा कलंक! शिरूरमध्ये 95 हजारांची लाच घेताना हवालदार जाळ्यात; गुन्ह्यात अटक न करण्यासाठी मागत होता 1 लाख.वडिलांचा भविष्य निर्वाह निधी, आईसह सासूचे दागिने गमावलेगुंडांकडून धमक्या येणे सुरूच राहिल्याने मोरे यांनी वडिलांच्या भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कम काढली. तसेच आई आणि सासूचे तब्बल १८ तोळे सोन्याचे दागिने गंगावेश येथील एका सोनाराकडे गहाणवट ठेवून ११ लाख रुपये सावकारांना दिल्याचे पोलिसांना सांगितले..Sangli Crime : सांगली हादरली! गुंगीचे औषध देऊन महिलेवर बलात्कार; 'शिवप्रतिष्ठान युवा'च्या तत्परतेने इम्रानवर गुन्हा, आणखी 20 महिला जाळ्यात अडकल्याचा दावा.एटीएम, बॅंकेतूनही रक्कम काढली...संशयितांनी मोरे यांचे एटीएम कार्ड, धनादेश हिसकावून घेतले होते. याद्वारेही त्यांनी वेळोवेळी बॅंक खात्यावरीलही रक्कम काढून घेतली आहे. गुंडांची भीती, खंडणीप्रमाणे वसुलीच्या भीतीने फिर्यादी मोरे यांनी आतापर्यंत दोन कोटी ५२ लाख ५४ हजार रुपये सावकारांना दिल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.