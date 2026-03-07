कोल्हापूर

Kolhapur MSME Development : कोल्हापुरात सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग केंद्र; जागतिक क्षमता केंद्राने उद्योगांची ताकद वाढणार

Industry Growth :कोल्हापूरच्या औद्योगिक क्षेत्रासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पातून एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर झाला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) स्वतंत्र केंद्र उभारण्याच्या निर्णयानुसार कोल्हापुरातही असे केंद्र स्थापन होणार आहे.
कोल्हापूर : राज्याच्या अर्थसंकल्पात प्रत्येक जिल्ह्यात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) केंद्र स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली. या तरतुदीनुसार कोल्हापुरात हे केंद्र होणार असून, त्याने येथील उद्योगचक्राला गती मिळणार आहे.

