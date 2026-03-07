Kolhapur MSME Development : कोल्हापुरात सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग केंद्र; जागतिक क्षमता केंद्राने उद्योगांची ताकद वाढणार

कोल्हापूर : राज्याच्या अर्थसंकल्पात प्रत्येक जिल्ह्यात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) केंद्र स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली. या तरतुदीनुसार कोल्हापुरात हे केंद्र होणार असून, त्याने येथील उद्योगचक्राला गती मिळणार आहे. .त्यासह जागतिक क्षमता केंद्राच्या माध्यमातून येथील उद्योगांची ताकद वाढणार आहे. या तरतुदींचे औद्योगिक क्षेत्राने स्वागत केले आहे. कोल्हापूरच्या औद्योगिक क्षेत्राची ओळख सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांमुळे झाली आहे..Premium|India Budget 2026 : आर्थिक प्रगतीसाठी तीन प्रमुख कर्तव्यांचा संकल्प.सध्या जिल्ह्यात दोन लाख ३८ हजार नोंदणीकृत एमएसएमई उद्योग आहेत. केंद्र सरकार त्यांना कर्जासाठी क्रेडिट गॅरंटीअंतर्गत बँकेला हमी देत आहे. त्यासह दोन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण केले जाणार आहे. .त्यामुळे एमएसएमई उद्योगांचा मोठा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. कर्जाच्या व्याजदरात एक टक्का सवलत देण्याच्या तरतुदीमुळे ही चांगली मदत होईल. केंद्र सरकार पाठोपाठ आता राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात घेतलेल्या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील एमएसएमई केंद्र स्थापन होणार असून, ते निश्चितपणे येथील उद्योगांना उपयोगी ठरणार आहे..Premium|Union Budget 2026 India : आत्मनिर्भर भारताच्या प्रवासातील दमदार पाऊल; संतुलित आणि भविष्यवेधी अर्थसंकल्प.दरम्यान, राज्यात तीस लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मितीसाठी नवीन चारशे ‘जीसीसी’ (जागतिक क्षमता केंद्र) ची उभारणी करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पातून सरकारने जाहीर केला आहे. कोल्हापूरमध्ये ‘जीसीसी’च्या माध्यमातून येथील उद्योगक्षेत्राची ताकद वाढणार आहे. .कोल्हापूरची एअर आणि रोड कनेक्टिव्हिटी, वाढती औद्योगिक क्षमता आणि आयटी पार्कची मागणी लक्षात घेता येथे जीसीसीसाठी मोठी संधी आहे. त्याबाबतची लक्षवेधी आमदार सतेज पाटील यांनी विधान परिषदेत मांडली होती. .त्यावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांत जीसीसीची स्थापन करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे उत्तर दिले होते. आता सरकारने याबाबत अर्थसंकल्पात निर्णय घेतला आहे..जिल्ह्यातील आकडेवारीसूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची एकूण संख्या ः दोन लाख ३८ हजार ६१०सूक्ष्म उद्योग ः दोन लाख ३६ हजार ८८लघु उद्योग ः दोन हजार ३६२मध्यम उद्योग ः १६०.‘सकाळ’च्या कॉन्क्लेव्हमधील मागणीला यश‘सकाळ’ माध्यम समूह आणि द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकौंटंटस् ऑफ इंडिया शाखा कोल्हापूरने जून २०२५ मध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील पहिली एमएसएमई कॉन्क्लेव्ह घेतली. त्यात कोल्हापूर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात एमएसएमईसाठी राज्यस्तरीय सहाय्यता केंद्र उभे राहावेत. नवउद्योजक आणि व्यावसायिकांना त्याचा लाभ मिळावा, अशी मागणी उद्योजक-व्यावसायिकांनी केली होती. आजच्या अर्थसंकल्पातील घोषणांमधून त्या मागणीची पूर्तता झाली असल्याचे ‘आयसीएआय कोल्हापूर’चे माजी अध्यक्ष नितीन हरगुडे यांनी सांगितले..एमएसएमई केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय चांगला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी लवकर करावी. हे केंद्र निव्वळ नावापुरते राहू नये. त्याचा प्रत्यक्षात उद्योजकांना उपयोग व्हावा. आयटी पार्कची जागा विकसित करण्यास सरकारने मंजुरी दिली. त्यासाठी आर्थिक निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करणे अपेक्षित होते. पुरवणी मागण्यात त्याचा समावेश करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.