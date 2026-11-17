कोल्हापूर : यंदाच्या दिवाळी हंगामात कोल्हापूर एसटी विभागाच्या प्रवासी संख्येत तब्बल २ लाख ४० हजारांची घट झाली असली, तरी उत्पन्नात मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १ कोटी ३२ लाख ५० हजार रुपयांची घसघशीत वाढ झाली (Kolhapur MSRTC Diwali earnings 2026) आहे. गेल्या वर्षी दिवाळीच्या दहा दिवसांत विभागाला १५ कोटी ७९ लाख १० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. यंदा हा आकडा सवलत मूल्यांसह १७ कोटी ११ लाख ६० हजारांवर पोहोचला आहे..महामंडळाने केलेली किलोमीटर वाढ व प्रवाशांना मिळणाऱ्या विविध सवलत मूल्यांमुळे कोल्हापूर विभागाची तिजोरी चांगलीच फुगली आहे. दिवाळीनिमित्त ६ ते १५ नोव्हेंबर २०२६ कालावधीत कोल्हापूर विभागाचा तुलनात्मक दैनंदिनी वाहतूक अहवाल समोर आला आहे..तिकिटांच्या सवलत मूल्यांसह उत्पन्न मोजले असून, विभागाच्या प्रतिकिलोमीटर उत्पन्नात वाढ झाली आहे. विभागातील बसेसनी पार केलेल्या अंतरातही वाढ झाली आहे. यंदा २० लाख १८ हजार प्रवाशांनी एसटीतून प्रवास केला, तर गेल्या वर्षी हा आकडा २२ लाख ५८ हजार इतका होता. प्रवासी संख्या घटलेली असतानाही उत्पन्न वाढल्याचे चित्र या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे..Kolhapur Miraj Gulbarga Train : कोल्हापूर-मिरज-गुलबर्गा विशेष रेल्वे सेवेचा विस्तार! माढा, मोहोळ, अक्कलकोट, दुधनी, गाणगापूरला नवीन थांबे; आठवड्यातून पाच दिवस सेवा .दहा दिवसांच्या दिवाळी हंगामात धनत्रयोदशीचा पहिला दिवस वगळता इतर सर्व नऊ दिवस यंदाचे उत्पन्न गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक राहिले आहे. यात हंगामाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच रविवारी (ता. १५) सर्वाधिक २ कोटी १७ लाख रुपयांचे विक्रमी उत्पन्न मिळाले. त्याखालोखाल शुक्रवारी (ता. १३) २ कोटी १ लाख ८० हजार रुपयांची कमाई झाली. सोमवती अमावास्येच्या दिवशी (ता. ९) सर्वात कमी म्हणजेच १ कोटी २३ लाख रुपयांचे उत्पन्न नोंदवले गेले..Adani Tarale Project : अदानी समूहाला मोठा धक्का! साताऱ्यातील 'तारळे' प्रकल्पाचे काम तात्काळ थांबवण्याचे वनविभागाचे आदेश; थेट धाडली कारणे दाखवा नोटीस.दृष्टिक्षेपात कोल्हापूर विभागएकूण उत्पन्न (सवलत मूल्यासह) १७ कोटी ११ लाख ६० हजार रुपयेउत्पन्नातील वाढ १ कोटी ३२ लाख ५० हजार रुपयेएकूण किलोमीटर २८ लाख ७४ हजारप्रति किलोमीटर उत्पन्न ५९ रुपये ५५ पैसे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.