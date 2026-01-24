Kolhapur–Mumbai : प्रवासी वाढले, गाड्या कमीच; कोल्हापूर–मुंबई मार्गावर रेल्वेची टंचाई तीव्र, प्रवाशांकडून होतीय नव्या रेल्वे मागणी

कोल्हापूर : कोल्हापूर- मुंबई मार्गावर सोडण्यात आलेल्या सुटी विशेष रेल्वे गाड्या येता–जाता हाऊसफुल्ल ठरत आहेत. या मार्गावर प्रवाशांचा कायमच तुडुंब प्रतिसाद असतो. त्यामुळे कोल्हापूर-मुंबई मार्गावर नवीन रेल्वे गाड्या वाढविण्यासाठी स्थानिक खासदारांनी तातडीने पाठपुरावा करावा, जेणेकरून येणाऱ्या रेल्वे बजेटमध्ये त्यासाठी तरतूद होईल, अशी अपेक्षा प्रवाशांकडून व्यक्त केली जात आहे..नोकरी व व्यवसायाच्या निमित्ताने कोल्हापूर-मुंबई मार्गावर दररोज शेकडो प्रवासी प्रवास करतात. कोरोनापूर्वी या मार्गावर चार नियमित रेल्वे गाड्या धावत होत्या. मात्र, त्यापैकी दोन गाड्या रद्द करण्यात आल्या. दीर्घ पाठपुराव्यानंतर ‘वंदे भारत’ रेल्वे सुरू करण्यात आली. सध्या या मार्गावर केवळ तीनच गाड्या उपलब्ध असून, त्या अपुऱ्या पडत आहेत..Railway : पुणे-मुंबई-पुणेची ‘प्रतीक्षा’ संपली; लोणावळ्यात लोहमार्गाचे विस्तारीकरण पूर्ण.गेल्या पाच वर्षांपासून कोल्हापूर-मुंबई मार्गावर नवीन रेल्वे सुरू करावी किंवा कोल्हापूर-पुणे मार्गावर धावणारी रेल्वे मुंबईपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे. रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी कोल्हापूर दौऱ्यावर आले असता तसेच रेल्वे विभागीय सल्लागार समितीच्या बैठकीतही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला..महाप्रबंधकांपर्यंत मागण्या पोहोचवूनही अद्याप कोणतीही नवीन रेल्वे सुरू झालेली नाही.सलग सुट्यांच्या काळात प्रवाशांची संख्या वाढते, तेव्हा रेल्वेकडून जादा गाड्यांची व्यवस्था केली जाते. त्यानुसार उद्या, शनिवारी (ता. २४) कोल्हापूर-मुंबई मार्गावर जादा रेल्वे सोडण्यात येणार असून, सोमवारी (ता. २६) मुंबईहून कोल्हापूरसाठी अतिरिक्त रेल्वे धावणार आहे. मात्र, या दोन्ही गाड्यांचे आरक्षण ‘हाऊसफुल्ल’ झाले आहे. .Pune Special Trains: विमान प्रवाशांच्या मदतीला रेल्वे; बंगळूर दिल्लीसाठी विशेष गाड्या, गैरसोय दूर करण्याचा प्रयत्न.त्यामुळे या गाड्या कायमस्वरूपी नियमित कराव्यात, अशी ठाम मागणी प्रवाशांकडून होत आहे. ही मागणी खासदारांनी रेल्वे प्रशासनाकडे लावून धरावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे. कोल्हापूर- मुंबई मार्गावर सह्याद्री एक्सप्रेसप्रमाणे फास्ट किंवा सुपरफास्ट रेल्वे सुरू करण्याची नितांत गरज आहे. यासाठी रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या वतीने सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. येत्या रेल्वे बजेटमध्ये त्यासाठी तरतूद व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.- शिवनाथ बियाणी, सदस्य, रेल्वे सल्लागार समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.