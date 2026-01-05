कोल्हापूर

Kolhapur Election : नऊ लाखांच्या मर्यादेत निवडणूक लढवा; पण खर्चाचा ताळेबंद पाहून डोळे विस्फारले

Election Expenditure List Sparks Debate : चहा, नाश्ता, जेवणावळींच्या दरांपासून नारळापर्यंत; आयोगाने ठरवले स्वस्त दर, मंडप, वाहन, ड्रोन, स्पीकर ते कलाकार; २८९ खर्च प्रकारांची तपशीलवार यादी, नऊ लाखांच्या खर्च मर्यादेत ताळेबंद सांभाळणे उमेदवारांसाठी मोठे आव्हान
Election officials review the detailed expenditure

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : निवडणूक कोणतीही असो, त्यात मतदारांना उत्साह आणण्यासाठी चहा, नाष्टा, जेवणावळी ही ओघाने येते. उमेदवाराला खर्चासाठी मर्यादा नऊ लाख रुपये आहे. या खर्चात २८९ प्रकारचे खर्च दाखवायचे झाल्यास ताळेबंद पाहणाऱ्याला अक्षरशः घाम फुटतो. एक उमेदवार किती लोकांना जेवण देतो आणि किती ताटे खर्चात दाखवतो, या खर्चाची पडताळणी करायची म्हटले तर एक संशोधनाचाच विषय होईल. आयोगाने तांबडा-पांढऱ्याचे दर अगदीच स्वस्त धरले आहेत. त्यामुळे खर्चाची थाळी चांगलीच चर्चेत आली आहे.

