Kolhapur Election : नऊ लाखांच्या मर्यादेत निवडणूक लढवा; पण खर्चाचा ताळेबंद पाहून डोळे विस्फारले

कोल्हापूर : निवडणूक कोणतीही असो, त्यात मतदारांना उत्साह आणण्यासाठी चहा, नाष्टा, जेवणावळी ही ओघाने येते. उमेदवाराला खर्चासाठी मर्यादा नऊ लाख रुपये आहे. या खर्चात २८९ प्रकारचे खर्च दाखवायचे झाल्यास ताळेबंद पाहणाऱ्याला अक्षरशः घाम फुटतो. एक उमेदवार किती लोकांना जेवण देतो आणि किती ताटे खर्चात दाखवतो, या खर्चाची पडताळणी करायची म्हटले तर एक संशोधनाचाच विषय होईल. आयोगाने तांबडा-पांढऱ्याचे दर अगदीच स्वस्त धरले आहेत. त्यामुळे खर्चाची थाळी चांगलीच चर्चेत आली आहे..जेवण, नाष्ट्याचे दरहॉटेलसह चहागाडीवरील साधा चहा सात, तर स्पेशल चहा १५ रुपये असाच धरला आहे. शाकाहारी ताट ७०, स्पेशल शाकाहारी ताट १२०, मांसाहाराचे १२० ते २०० रुपये असे दर निश्चित केले आहेत. कॉफीचा दरही सर्वसामान्यच, तर पोहे, शिरा, वडापाव १५ रु, मिसळ ४० रु., पाणी बॉटल २० रु. असे दर निश्चित केले आहेत. त्यामुळे दर जादा दाखवले तर उमेदवार अडचणीत येणार आहेत..Sangli Election : निवडणूक आयोगाची 'थाळी' स्वस्तात मस्त; २८९ खर्च प्रकारांनी उमेदवारांचा हिशेबच गुंतागुंतीचा.मंडप, टेबल, खुर्चीचे दरसभा घ्यायची म्हटले तर लाकडी व्यासपीठ २० रु. प्रतिचौरस फूट, शोभिवंत कमान २५०० रु., कारपेट, लोखंडी प्लास्टिक खुर्ची सहा ते दहा रुपये, सोफासेट ५०० रु., व्हीआयपी खुर्ची १२५ रु., टेबल २५०, गादी ६०, लोड ४०, पाणी टँकर प्रतिदहा हजार लिटर १ हजार रुपये, पाणी जार २० रु., काचेचे ग्लास ६ रु., प्लास्टिक ग्लास ४ रु., फॅनसाठी १५० ते ३०० रु..कार्यालय, मैदान भाडेप्रचार कार्यालयाचे भाडे २० रुपये, तर मैदान भाडे २ रुपये प्रतिचौरस फूट व एअर बलूनसाठी २० हजार रुपयेव्हिडिओ शूटिंग, ड्रोन कॅमेरा, स्पीकरचे दरव्हिडिओ शूटिंगसाठी आठ तासांपर्यंत २५०० ते ३००० रुपये, ड्रोन कॅमेरा ४ ते ७ हजार, छायाचित्रे २० रु., स्पिकर सहा तासांकरिता २५०० ते ५५०० रुपये, वाहनावरील स्पिकर प्रतिदिवस ३८० रु., एलईडी टीव्ही प्रतिदिवस ४०० ते ५०० रु., डीव्हीडी ४००, प्रोजेक्टर-स्क्रीन २००० रु., लॅपटॉप प्रतिदिवस २००, संगणक ५०० रु., जनरेटर किमान २३०० ते कमाल १४००० हजारांपर्यंत, बॅंजो प्रतिकार्यक्रम सात हजार, बॉक्स टाईप स्पीकर ७००, हॅलोजन बल्ब २५० रु., सिंगल फेज कनेक्शन जोडणी ४०० रु., युनिटनुसार विद्युत दर आकारणी असेल, वाहनांवरील स्क्रीन ७५०० ते १०,५०० इतकी असेल..BMC Election: आचारसंहितेवरून तंबी भंग केल्यास ४ तासांत कारवाई, महापालिकेचा इशारा.रिक्षाचा दर सातशे ते नऊशे रुपयेऑटो रिक्षा ७०० ते ९०० रु., चारचाकी कंपनीनुसार वेगवेगळे दरसूची ठरलले. बसेस, मालवाहू वाहनांचाही समावेश आहे. पाण्याचे टँकर, पोकलॅन, जेसीबी, ट्रेलर्स, ट्रॉली दर सूचीत आहेत. रुग्णवाहिकेसाठी ७५० ते ३५०० रुपये आकारण्यात येणार आहे..कलाकार सुखावलेमतदारांमध्ये उत्साह संचारण्यासाठी पारंपरिक वाद्यांना मागणी वाढली आहे. त्यांचे दर १५०० ते २० हजार, तर ढोल ताशे पथक १२ हजार, लेझीम पथक १० हजार, हलगी पथक तीन हजार, झांजपथक २० हजार, पोवाडा पाच हजार, पथनाट्य १० रुपये असा दर निश्चित केला. हे दर वाद्यवृंदांसह कलाकारांना सुखावणारे आहेत..अन्य खर्चनिवास व्यवस्था - साधी खोली ८०० ते १०००, डिलक्स १६०० ते १८००, एसी डिलक्स, २००० ते २४००, एसी एक्झिक्युटिव्ह २९००- ते ३१०० रु., रॉयल ४५००, सुपर रॉयल सूट ५००० रु., प्रेसिडेंटियल सूट ८५०० रु. बल्क संदेश - एकाचवेळी १० ते ५० हजार संदेश पाठवायचे असेल, तर २५०० ते ७८ हजार रुपये गृहित धरले आहेत. यासह इलेक्ट्रॉनिक, मुद्रित, एफएम माध्यमासाठी जाहिरातीची दरसूची ठरवली आहेस्टेशनरी - झेरॉक्स, कार्बन पेपर, बॉलपेन, टाचणी, ए फोररिम पेपर, लिगल कागद, शाईचे पॅड, टॅग बंडल, लेस, सुतळी, स्केचपेन, स्टेपलर, पीन बॉक्स, पंचिंग मशीन, पेन ड्राईव्ह आदींचे दरही ठरवले आहेत.नारळ - बाजारात २५ ते ३० रुपये असा दर सुरू आहे. आयोगाने १५ रुपये निश्चित करीत स्वस्ताईची जाणीव करून दिलीपुष्पगुच्छ - १०० ते ३०० रु., फटाक्यांची माळ २५० ते ८०० रु., गुलाल ६० रुपये किलोझेंडे - १५ ते ७० रुपये, तर कटाऊट १२० रुपये प्रतिचौरस, टोपी, मफलर, बिल्ले दहा ते ११० रुपये प्रतिनग, १० बाय १० चे कापडी बॅनर ५०० रु. प्रतिनगमनुष्यबळ - महिन्यासाठी कुशल १३ हजार ५००, तर अर्धकुशल १२ हजार ७००, अकुशल ११ हजार ८०० रुपये.