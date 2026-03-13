Kolhapur Swarseva Concert : ‘सकाळ’तर्फे बुधवारी रंगणार ‘स्वरसेवा’ मैफल; गुढीपाडव्याच्या पूर्वसंध्येला विराज व श्रीनिवास जोशी यांचा स्वराभिषेक

कोल्हापूर : सकाळ माध्यम समूहाच्यावतीने गुढीपाडव्याच्या पूर्वसंध्येला बुधवारी (ता. १८) ‘स्वरसेवा’ ही मैफल रंगणार आहे. करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई, श्री तुळजाभवानी मंदिराच्या साक्षीने ऐतिहासिक भवानी मंडपात सायंकाळी साडेसहाला ही मैफल होणार आहे. .भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी यांचे नातू, किराणा घराण्याचे प्रसिध्द युवा गायक विराज जोशी वडील श्रीनिवास जोशी यांच्यासमवेत ही मैफल सजविणार आहेत. दरम्यान, ‘सकाळ’च्या वाचक वर्गणीदार योजनेंतर्गत ही मैफल होत असून, शास्त्रीय गायनासह भक्ती संगीताचा अनोखा मिलाफ यानिमित्ताने अनुभवायला मिळणार आहे. .Sambhajinagr Book Festival : संभाजीनगरात आजपासून ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सव.नववर्षाचे स्वागत आणि ‘सकाळ’ची सांगीतिक मैफल ही एक परंपराच आहे. हीच परंपरा यंदा विराज जोशी पुढे नेणार आहेत. ते किराणा घराण्याचे प्रसिद्ध हिंदुस्तानी युवा शास्त्रीय गायक आहेत. .वडील श्रीनिवास जोशी यांच्याकडून संगीताचे शिक्षण घेतले असून, अनेक प्रतिष्ठित व्यासपीठांवर त्यांनी कला सादर केली आहे. त्यांना २०२३ चा प्रतिष्ठित ‘सामापा युवा रत्न सन्मान’ मिळाला असून, वयाच्या सहाव्या वर्षांपासून त्यांनी सवाई गंधर्व महोत्सवात भाग घेण्यास सुरुवात केली. .Bhramacha Bhopala play : ‘भ्रमाचा भोपळा’, आनंद अन् विनोदाचा सोहळा; ‘सकाळ’ आयोजित नाट्यप्रयोगास रसिकांची दाद; समाजातील दांभिकतेवर टीकात्मक भाष्यही.कर्नाटक सरकारकडून ‘बसवराज राजगुरू युवा प्रशास्ती’ पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे. हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, भक्ती संगीत आणि ‘बियॉन्ड बंदिश’ यासारख्या उपक्रमांद्वारे ते अभिजात भारतीय संगीताचा प्रसार करत आहेत. .पं. भीमसेन जोशी यांच्या गायनाचे केवळ देशातच नव्हे, तर जगभरात अजूनही मोठ्या संख्येने चाहते आहेत. विराज त्यांचाच वारसा पुढे चालवत असून, साहजिकच त्यांची ही मैफल साऱ्यांनाच नववर्षासाठी टवटवीत ऊर्जा देणार आहे..‘स्वरसेवा’ मैफलकुठे - ऐतिहासिक भवानी मंडपकधी - बुधवारी (ता. १८) सायंकाळी साडेसहा वाजतामैफलीसाठी सर्वांना मोफत प्रवेश असेल. पण, आसनक्षमता मर्यादित असल्याने प्रवेश अग्रक्रमानुसार दिला जाणार आहे.अधिक माहितीसाठी संपर्क ः ९१३०४४६५६६, ९५५२५८१९१८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.