Kolhapur Muncipal : महापालिकेतर्फे शुक्रवारी स्वच्छता मोहीम; महापौर रूपाराणी निकम, ‘सकाळ’च्या ‘जलतीर्थ स्वच्छता’ मोहिमेचा पुढील टप्पा

कोल्हापूर : शहरातील प्रमुमख मार्ग, फुटपाथ व त्यांच्या परिसरातील रिकाम्या जागेत वर्षानुवर्षे पडलेला कचरा साफ करण्यासाठी शुक्रवारी (ता. २७) सर्वत्र एकाचवेळी मोठ्या यंत्रणेसह स्वच्छता मोहीम राबवण्यात येत आहे. .सर्व पदाधिकारी, नगरसेवक, अधिकारी, सफाई कर्मचाऱ्यांबरोबरच विविध संघटनांचे एक हजारांहून अधिक स्वयंसेवक सहभागी होणार असून, शहर चकाचक करणार असल्याचे महापौर रूपाराणी निकम यांनी सांगितले. ‘सकाळ’, कोल्हापूर अर्थ वॉरियर्स, महापालिका यांच्या माध्यमातून रविवारी राबवल्या गेलेल्या जलतीर्थांची स्वच्छता या जलस्रोतांच्या स्वच्छता मोहिमेचा हा पुढील टप्पाच महापौरांनी हाती घेतला आहे.\r\n\r.Kolhapur Jalateerth : जलतीर्थ स्वच्छतेसाठी एकवटणार कोल्हापूर; ‘सकाळ’ कार्यालयात विविध संस्था,संघटना पदाधिकाऱ्यांची बैठक.महापौरपदी विराजमान झाल्यानंतर पहिल्याच प्रतिक्रियेमध्ये शहरातील स्वच्छता हे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे महापौर निकम यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार ‘जलतीर्थांची स्वच्छता’ या मोहिमेचे उद्घाटन करताना त्यांनी आपण ठरवलेल्या स्वच्छता मोहिमेची सुरुवातच ‘सकाळ’ने केल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे त्याच्या पुढील टप्प्याचे नियोजन त्यांनी आज केले. .त्याबाबत अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन किती यंत्रणा आहे, काय लागेल याची माहिती घेऊन शुक्रवारी (ता. २७) एकाचवेळी शहरातील सर्व प्रमुख मार्गांची स्वच्छता करण्याचे नियोजन केले. त्याबाबत महापौर निकम म्हणाल्या, ‘एकाचवेळी महापौरांसह सर्व पदाधिकारी, नगरसेवक, महापालिकेचे अधिकारी-कर्मचारी तसेच विविध संघटनांचे एक हजाराहून अधिक स्वयंसेवक, नागरिक सर्व प्रमुख रस्त्यांवर उतरतील. .Panchanaga Ghat : पंचगंगा घाटावर रंगणार निसर्गाचा उत्सव; चित्रकारांच्या कौशल्यातून उलगडणार कोल्हापूरचे जलवैभव!.त्यांच्या मदतीसाठी १५ हून अधिक जेसीबी असतील. या साऱ्यांकडून स्वच्छ केला जाणारा कचरा नेण्यासाठी डंपर, ट्रॅक्टर, टिपर राहतील. केवळ रस्ताच नव्हे, त्याच्याबाजूचा फुटपाथ, तेथील रिकाम्या जागांवर पडलेला कचरा यांचीही स्वच्छता केली जाणार आहे. नऊ मुख्य प्रवेशमार्ग आहेत. त्या सर्वांच्या ठिकाणी सकाळी सातपासून स्वच्छता सुरू केली जाणार आहे. त्यासाठी चार विभागीय कार्यालयांवरही जबाबदारी दिली जाणार आहे.’ .या एका दिवसानंतर प्रत्येक प्रभागामध्ये तेथील नगरसेवकांना सोबत घेऊन स्वच्छता केली जाईल. त्यासाठी पुढील तारखा निश्चित केल्या जाणार आहेत. त्याहीवेळेस मोठी यंत्रणा लावली जाणार असल्याने प्रभाग स्वच्छ केला जाईल. त्यानंतर तो परिसर स्वच्छ राखण्याची जबाबदारी प्रशासनावर दिली जाणार आहे. .त्यामध्ये कसूर झाल्यास मात्र कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. याबरोबरच दुभाजकांवर असलेली अनेक झाडे देखभालीअभावी वाळून जातात. त्याऐवजी प्रत्येक भागातील दुभाजक एका झाडांसाठी, औषधी रोपांसाठी राखीव ठेवला जाईल. .त्यातून वेगळेपण निर्माण केले जाईल, असे महापौर निकम यांनी सांगितले. टाकाळा खण स्वच्छ करणार महापौर निकम म्हणाल्या, ‘अंबाबाईची पालखी येणाऱ्या टाकाळा खणीची स्वच्छता महापालिकेकडून केली जाणार आहे. त्याचबरोबर त्याची कायम देखभाल करण्यासाठी तसेच परिसर सुंदर करण्यासाठी देवस्थान समितीचे सहकार्य घेतले जाणार आहे.’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.